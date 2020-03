Pandemija Korona virusa pogodila je čitav svet, a nije zaobišao ni fudbal, naročitoen one manje platežne klubove.



Kako prenose mediji iz Bugarske, Levski iz Sofije sada razmatra mogućnost da raskine predugovor koji je klub potpisao golman Crvene zvezde Zoran Popović.



Iskusni čuvar mreže bi trebalo da se preseli u Sofiju nakon što mu istekne ugovor sa Zvezdom 30. juna, no sada je to veoma neizvesno.



Levski je imao određenih finansijskih problema i pre prekida prvenstva, ali Popović će navodno moći da računa na preko 100 hiljada evra godišnje.



Ukoliko uopšte dođe do zvaničnog dogovora dve strane.