Korektna izjava kapitena Tirane, kad bi i mnogi drugi ovako razmišljali...

Od trenutka kada je postalo jasno da će Crvena zvezda u drugom kolu kvalifikacija igrati u Tirani, moglo se pretpostaviti da će biti razuličitih provokacija, kako bi se i političke tenzije prenele na ovaj duel.





Ali, izgleda da kapiten Tirane Idriz Bata tako ne razmišlja. Njegova izjava na današnjoj konferenciji za medije bila je prilično korektna, a lepim rečima je govorio i o Crvenoj zvezdi.





''Ja to uopšte ne doživljavam kao politički rat ili nešto rasističko. Za nas je to samo fudbalska utakmica. Izuzetno ih cenimo kao tim. Napravili su svoju priču i zna se ko su oni. Nastojaćemo da maksimalno uživamo u igri i damo sve od sebe.



Nadamo se pozitivnom rezultatu. Mi smo inferiorni u svim ocenama koje su napravljene. U 90 minuta fudbal je pokazao da se bilo šta može dogoditi.



Svaka utakmica ima svoju težinu. Pre utakmice sa Dinamom rekli smo da je ovo najteža utakmica, sada kada smo to prošli, poteškoće se povećavaju, pošto je protivnik kvalitetniji. Igramo kod kuće, nadam se da ćemo pokazati više nego u prethodnoj utakmici'', izjavio je Bata.







On ističe da je atmosfera u njegovoj ekipi dobra i optimista je u pogledu ishoda utakmice.





''Nadam se da ćemo pobediti. Ko će postići pobedonosni gol, manje je bitno. Iznad svega je učinak tima'', zaključio je Bata.

