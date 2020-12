Konačno o selektoru, FSS doneo odluku koju je čekala cela Srbija!

Fudbalski savez Srbije danas je doneo odluku koja se i očekivala.



Ljubiša Tumbaković nije više selektor seniorske reprezentacije Srbije, odlučio je Izvršni odbor FSS na sednici koja je počela danas od 15 sati.



Iskusnog stručnjaka je posla koštao neuspeh u kvalifikacijama za EURO naredne godine pošto su "orlovi" u finalu baraža poraženi od Škotske u Beogradu nakon penala.



Odmah nakon meča bilo je jasno da Tumbaković gotovo sigurno broji poslednje dane kao selektor Srbije, a danas je ta odluka i zvanično doneta.



FSS još uvek nije doneo odluku o njegovom nasledniku, ali se očekuje da i to pitanje bude rešeno u što skorijem roku, budući da reprezentativce prvo sledeće okupljanje čeka već u martu naredne godine.



Ljubiša Tumbaković je proveo godinu i po dana na klupi "orlovima", kao glavni zadatak pred njim bio je plasman na EURO, međutim on to nije uspeo da ostvari.



Nedeljama se govori o tome ko bi mogao da preuzme kormilo srpskog nacionalnog tima, a prema nekim navodima operativci saveza uveliko rade na pronalasku pravog rešenja.