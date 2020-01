Kome će "svanuti" nakon odlaska Marina?

Odlazak Marka Marina će sigurno pogoditi ekipu Crvene zvezde, ali postavlja se pitanje - imaju li "crveno-belih" pravo rešenje za njegovu zamenu u svojim redovima?Kao prva opcija isplivao je Mirko Ivanić, prenosi Sportski žurnal Pod teretom velikog obeštećenja od 1,3 miliona evra, reprezentativac Crne Gore nije opravdao velika očekivanja u Ljutice Bogdana, no čini se da nije dobio šansu na svojoj prirodnoj poziciji.Plejmejker njegovih karakteristika nije mogao da "ispliva" pored neprikosnovenog Marka Marina, a prvi test će uslediti već na Kipru kada će imati šansu da se dokaže novom treneru Zvezde Dejanu Stankoviću.U jednom trenutku se čak razmatrala i prodaja nekadašnjeg fudbalera Vojvodine, no čini se da u ovom trenutku to nije opcija, tim pre što ga ugovor za Zvezdu vezuje još dve i po godine.Sasvim dovoljno vremena da se bez pritiska dokaže novom stručnom štabu...