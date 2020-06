Koliko Sadik vredi? Milošević otkrio okvirnu cenu: ''Nije isključeno da bude i više!''

Fudbaleri Partizana igraju u nedelju od 19 časova na svom terenu protiv Čukaričkog, utakmicu 29. kola Super lige Srbije.





"Ono što nas čeka su tri najbitnije utakmice, svi moramo da budemo svesni da u dobroj meri odredjuju sezonu i nastavak sledeće sezone, kako ćemo u nju ući. Trudiću se da ovo razmišljanje usadim igračima i da na taj način shvate sutrašnju utakmicu, a onda i dve koje ostaju", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.



Partizan želi pobedu u preostale dve prvenstvene utakmice kako bi osigurao drugo mesto na tabeli, dok 24. juna igra u finalu Kupa protiv Vojvodine i pokušaće da odbrani trofej. Čukarički je ostao bez šansi da izbori kvalifikacije za Ligu Evropa i rasterećeno čeka kraj sezone.



Milošević je rekao da golman Vladimir Stojković zbog udarca koji je dobio na derbiju neće biti u kombinaciji za sutrašnji meč, a da je zdravstveno stanje u ekipi dobro i da očekuje da će imati na okupu sve igrače, osim Strahinje Pavlovića koji ima žute kartone.







On je dodao da je Bojan Ostojić zadobio veliku rasekotinu na derbiju, ali da je moglo biti mnogo gore i da je imao sreće.



"Nemamo ništa zabrinjavajuće. Verujem da ćemo imati skoro sve na okupu, da pronadjemo motiv i pravu taktiku protiv ekipe koja nema takmičarski motiv, ali svi imaju želju i volju da pobede Partizan. Moramo očekivati motivisane protivnike, kada su rasterećeni tad se igra najbolje. Čeka nas jako teška i zahtevna utakmica", naveo je trener crno-belih.





Milošević neće moći da računa na Nikolu Lakčevića koji se povredio u prošlom kolu u Subotici.



"U toku dana očekujem konačnu dijagnozu, prvi snimak i prva dijagnoza su loši, da se radi o prednjim ukrštenim ligamentima. To je najgora povreda i period pauze je pet, šest meseci. Međutim, njegova klinička slika deluje drugačije, bio je na derbiju, hodao je uz mali bol, dodatne analize će da pokažu koji tepen povrede je u pitanju. Imaće obezbeđen najbolji oporavak i najbolji stručnjak kod nas ili u Evropi će ga operisati, da saniramo tu povredu i da se što pre vrati spreman", rekao je on.





U vezi sa sastavom tima, Milošević je rekao da će sigurno biti izmena i da će šansu dobiti igrači koji su imali manju minutažu.



"Probaću da izbegavam velike rotacije, videli ste da to košta, a moramo da učimo iz svojih grešaka. Nećemo puno rotirati. Na treningu ćemo odlučiti ko će igrati", dodao je Milošević.





Upitan o tržištu igrača, pošto su se uglavnom smanjile cene igrača zbog krize izazvane pandemijom i ceni za napadača Umara Sadika, Milošević je rekao da ne želi da licitira.



"Sadik može i hoće da poskupi, kada sam rekao 15 miliona svi su se čudili, nije isključeno da bude i veća cena", ocenio je on.

Milošević je nedavno kritikovao zalaganje pojedinih igrača, medju kojima i Sadika, ali je rekao da se situacija rešila unutar ekipe.



"Rekao sam da u okviru porodice moramo da rešimo neke problemčiće, a svi su u derbiju videli da smo u dobroj meri to uspeli da saniramo", rekao je trener crno-belih.





Na pitanje da li se traži adekvatna zamena za Pavlovića, koji je još u decembru potpisao za Monako, Milošević je rekao da je teško naći zamenu takvom igraču, ali da veruje da će klub u tome uspeti.



Partizan je u sredu pobedio Crvenu zvezdu sa 1:0 i plasirao se u finale Kupa. Kada je Stojković izlazio sa terena, kapitensku traku je dao Ostojiću, ali je on ipak stavio na ruku mladog Pavlovića.

"To je bila odluka igrača na terenu i način da mu se oduže, možda je to najbolji način da se opiše njihov karakter. Pavlović je odavno završio transfer, mogao je drugačije da se ophodi prema obavezama i ekipi, a bio je jedan od najborbenijih. Igrači to najbolje vide, to je odraz ambijenta i stanja i odnosa u ekipi i ponosan sam", naveo je Milošević.





Milošević je zahvalio košarkašima Partizana i njihovom treneru Andrei Trinkijeriju jer su došli na derbi da podrže fudbalere.



"Oni su ponovo došli da nas podrže prepoznajući situaciju i momenat koji je bitan i za ekipu i za navijače i sve koji vole Partizan. Takva podrška mnogo znači. Imali smo nameru da i mi njih bodrimo, ali korona virus nas je sprečio za sada. Neke ekipe odustaju od Evrolige, imam san da će Partizan igrati Evroligu, a po svemu što je pružio ove godine apsolutno je zaslužio da bude tamo", rekao je Milošević.