Koliko će pauzirati Bajbek? Stigli snimci, a ovo je prva procena!

Prve procene u vezi povrede Žaka Kristofa Bajbeka ukazivale su na to da će francuski napadač biti van terena do kraja 2020. godine.Ipak, nakon snimka ultrazvukom i magnetnom rezonanzom u pobedeljak, ustanovljeno je da će pauza trajati do početka decembra, prenosi Telegraf Na poslednjem treningu pred meč sa Mačvom, koji nije bio jakog intenziteta, francuski internacionalac je doživeo povredu mišića zadnje lože, odnosno rupturu, zbog koje je i ispao iz kombinacije za sastav, iako je najavljen bio od početka.To je dosta dobra vest za Aleksandra Stanojevića koji bi možda mogao da računa na Bajbeka u poslednja tri kola jesenjeg dela Superlige, međutim sve zavisi od toga kako će teći oporavak i sam trenažni proces.Francuz je u crno-belom dresu odigrao dve utakmice - protiv OFK Bačke u Kupu Srbije i Radničkog u okviru Superlige.On će sasvim sigurno propustiti gostovanje Spartaku 7. novembra, zatim mečeve Partizan - Proleter (21. novembar) i TSC - Partizan (29. novembar), dok bi protiv Čukaričkog (5. decembar), Voždovca (12. decembar) i Mladosti četiri dana kasnije u teoriji mogao da nastupi.