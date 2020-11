Kokeza zna ko je krivac za krah protiv Škotske, najavio i sledeće korake

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza priznao je kolektivnu krivicu za eliminaciju od Škotske u meču za plasman na Evropsko prvenstvo i najavio analizu nakon završetka aktuelnog ciklusa u Ligi nacija.



Srbija ni iz novog pokušaja nije uspela da se obre na kontinentalnoj smotri, a dan nakon teškog poraza na penale od Škotske oglasio se i prvi čovek Saveza.



Kokeza smatra da su svi krivi za sinoćni ishod.



"Verovali smo da imamo kvalitet i da smo zaslužili da se plasiramo na Evropsko prvenstvo. Posebno posle utamice u Norveškoj. Nažalost, to se nije dogodilo i naravno da se postavlja pitanje odgovornosti. Odgovorni smo svi. Rukovodstvo Saveza, stručni štab, igrači...Ostaje nam da završimo takmičenje u Ligi nacija, pred nama su utakmice protiv Mađarske i Rusije. Posle toga sledi kompletna analiza ostvarenih rezultata i učinjenog u minulom periodu" - istakao je Kokeza u intervjuu Tanjugu.







Do kraja godine, možda i do kraja meseca biće poznato da li će FSS potezati sa promenama pred start kvalifikacija za SP u Kataru.



"Izvršni odbor FS Srbije je 25. novembra, Skupština je zakazana za 20. decembar i tada će biti doneti odluke koje su u najboljem interesu srpskog fudbala. Sledeće godine počinju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo za koje moramo da budemo spremni. Očigledno spremniji nego što smo bili u kvalifikacijama za Evropski šampionat" - rekao je prvi čovek FSS-a.



Dodao je da ne bi trebalo kriviti Aleksandra Mitrovića za promašen penal u poslednjoj seriji, koji je Škotima otvorio vrata Evropskog prvenstva.



"Mitrović je momak i profesionalac kojem ne možete da pronađete manu. Uvek je bio tu za svoju zemlju i za svoju reprezentaciju. Slobodno mogu da kažem da smo se u dobroj meri zahvaljujući njemu i našli u situaciji da se sinoć borimo za plasman na Evropsko prvenstvo. Mitrović je jedan od lidera ovog tima, biće tu još mnogo godina i zbog svega što je do sada uradio za nacionalni tim možemo samo da mu kažemo hvala" - rekao je Kokeza.



Srbiju već u nedelju očekuje meč protiv Mađarske u gostima u pretposlednjem kolu Lige nacija.



Naša selekcija je trenutno na samo dva boda iz četiri susreta sa gotovo nikakvim šansama za osvajanje grupe.