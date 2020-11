Kocka sa Bajbekom - više od dve godine van stroja, da li je Partizan pogrešio?

Žan Kristo Bajbek stigao je u Partizan kao veliko pojačanje nakon što je tokom karijere nastupao i za Pari Sen Žermen u kojem je i ponikao.Ipak, duga pauza i činjenica da je van forme su sasvim sigurno uticali na povredu francuskog napadača kojeg čeka pauza do kraja 2020. godine.Da li je to iznenađenje? Sportski žurnal na naslovnoj strani iznosi podatak da je 27-godišnji Bajbek tokom karijere zbog povrede do sada odsustvovao više od dve godine, tačnije neverovatnih 838 dana!Tako nešto je najavio i nekadašnji fudbaler Željko Petrović koji je bio asistent Diku Advokatu tokom njegovih dana na klupi Utrehta za koji je Bajbek svojevremeno nastupao.rekao je tada Petrović za Sport klub.I pored toga, Partizan je odlučio da rizikuje, ali se taj rizik sasvim sigurno neće odmah isplatiti...