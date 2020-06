Ko je oštećen, Vojvodina, ili Partizan? Radojčić sve objasnio!

Ni poslednje kolo nije moglo da prođe bez sudijskih grešaka, a na potencijalne dve iz meča sa Vojvodinom ukazao je sudijski ekspert Igor Radojčić u svojoj analizi na TV Arena Sport.





Prva greška po njegovoj oceni - prestrogo dosuđen penal za Vojvodinu iz kog je domaćin postigao odlučujući gol u pobedi od 1:0.







''Čujem neki put primedbe da mnogo pričam, pa se mnogo čeka na zaključak. Odmah da kažem - nije penal! Jeste igrač Vojvodine odigrao loptu, ali ne vidim šta je ovde Marković uradio. Običan duel između dva igrača, nema prekršaja. Trebalo je pustiti da se igra dalje'', jasan je Radojčić.





Sledeća situacija koju je analizirao sa ovog meča je oštar start Saničanina nad Smiljanićem, za šta je fudbaler Vojvodine kažnjen žutim kartonom.







''Žuti karton - da, mogla je mnogo ozbiljnija povreda da bude, ovo je bilo na ivici, prilično rizično, ali da kažemo da je ispravna odluka žuti karton'', ocenio je Radojčić.





Ono što ga je još iznenadilo, jeste odluka sudije Miloša Đorđića da ne dosudi penal za Vojvodinu posle starta Rajka Brežančića u svom kaznenom prostoru.

''Zaista ne znam zašto.





Pogledajte reakciju pomoćnog sudije. Sve vreme trči do korner zastavice i ulazi u teren, a to je u internoj sudijskoj komunikaciji znak da je u pitanju kazneni udarac. Ovde je igrač Vojvodine sklonio loptu, igrač Partizana više ne može da dođe do lopte. Možda i grešim, ali po govoru tela pomoćnog sudije ovo je kazneni udarac. Ovo nikako nije simuliranje'', zaključio je Radojčić.