Ko je najbolji srpski napadač, dva i po meseca pred start kvalifikacija?

Donedavno se ovo pitanje nije ni postavljalo, s obzirom da je Aleksandar Mitrović već nekoliko godina unazad imao odličan golgeterski učinak i bio je neprikosnoven u špicu napada ''Orlova'', što je u potpunosti i zaslužio.





Svojim golovima stigao je u sam vrh večne liste najboljih strelaca našeg nacionalnog tima, sada je u najboljim igračkim godinama i za očekivati je da uskoro postane rekorder, ali u susret predstojećim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo koje startuju krajem marta, jasno je da je popularni Mitar sada dobio ozbiljnu konkurenciju za mesto u špicu napada reprezentacije Srbije.





Pogotovo što je u poslednje vreme u Fulamu sve češće na klupi za rezerve, a na sve se nadovezalo i famozno kršenje kovid protokola Premijer lige tokom novogodišnjih praznika.





Za to vreme, Dušan Vlahović briljira u Fiorentini!





Večeras je protiv Kaljarija postigao šesti gol u sezoni , od toga pet u poslednjih šest mečeva i želimo mu da u tom ritmu što duže nastavi. Već sada je izjednačio svoj učinak iz prošle sezone i nema sumnje da će ga na proleće značajno nadmašiti.





Takođe, na kraju takmičenja u Ligi nacija, Vlahović je jesenas ''probio led'' i u reprezentaciji Srbije, bio je strelac u duelu sa Rusima (5:0) na ''Marakani'' i verujemo da je to samo uvod u ono što će pružiti u narednom kvalifikacionom ciklusu.





Uz Mitrovića i Vlahovića, novi selektor, ko god to bio, svakako će računati i na Luku Jovića, ali on nikako da zaigra kako ume u Realu, prate ga brojni pehovi i kako sada stvari stoje, teško da će do marta i mečeva sa Irskom (24. marta) i Portugalom (27. marta) uspeti da nešto bitnije promeni na klupskom planu.





Ima još vremena, ostaje nam da se nadamo da će, pre svega, novi selektor koliko sutra biti izabran i da će potom imati ''slatke muke'' kada je izbor napadača u pitanju. Pogotovo ako ponovo prorade i Mitar i Luka, a Vlahović ostane u sadašnjoj formi...

