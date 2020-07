Katai o Americi: "Kad se svi skupe, nemaju ono što ima Zvezda"

Aleksandar Katai se vratio u redove Crvene zvezde, u najboljim godinama kada najviše može da pokaže, a nakon svega što se dešavalo u Los Anđelesu gde je dobio otkaz ni kriv, ni dužan.



Sada je spreman da preuzme odgovornost, a nosiće "desetku", brojku koja mnogo znači u svakom klubu.



"Spreman sam na to, znam šta donosi desetka, znam šta me očekuje i iskreno se nadam da ću ispuniti očekivanja", rekao je on.



Govorio je o Sjedinjenim Američkim Državama, ali ističe da mu nigde nije kao u Crvenoj zvezdi.



"Najlepše je kod kuće. Amerika je prelepa zemlja i meni se mnogo sviđa njihov način razmišljanja i život, sve je to jako lepo videti, ali kuća je kuća. Nemaju oni ovo, kad se svi njihovi klubovi zajedno skupe, nemaju ono što ima Zvezda", rekao je Aleksandar Katai za Zvezda Kids.