Katai nema dilemu: "Liga šampiona je obaveza!"

"Stvarno je zadovoljstvo biti ponovo kod kuće. Zaista sam presrećan i verujem da ćemo uraditi mnogo. Znam da navijači očekuju da ponovimo uspehe iz prošlih godina, ali verujem da uz njihovu podršku neće biti problema da tako i bude", rekao je Katai na predstavljanju, prenosi klub.



Katai se u Zvezdu, sa kojom je u sezoni 2015/16 osvojio titulu prvaka, vraća iz Los Anđeles Galaksija.



On je sa Galaksijem sporazumno raskinuo ugovor početkom juna, a nakon objava njegove supruge na društvenim mrežama o protestima u SAD nakon ubistva Džordža Flojda.



"Naravno, pritisak postoji, ali znam kako je bilo prvi put kada sam nosio broj 10. Mislim da će ovog puta biti mnogo lakše. Momci su do sada pokazali kako se bori za crveno-bele boje, tako će morati i ova ekipa", rekao je Katai.



"Kada sam prošli put bio u Zvezdi, nije bilo toliko realno da igramo Ligu šampiona, iako smo je svi priželjkivali. Sada je to, na neki način, obaveza svih nas - da donosimo radost zvezdašima", dodao je on.



Katai nije krio zadovljstvo što će sarađivati sa Dejanom Stankovićem.



"Ne znam šta bih dodao na činjenicu da ćemo raditi zajedno. Stanković je pokazao i kakav je igrač, ali i kakav je čovek. Sigurno je da će imati uspeha i kao trener, a ja sam tu da odgovorim na svaki postavljen zadatak", rekao je Katai.



Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela rekao je da je Katai dugogodišnja želja kluba i da veruje da su navijači presrećni zbog njegovog dolaska.



"On je igrač koji je ostavio sjajan utisak u Crvenoj zvezdi, bio je izvanredan u prvom mandatu i prirastao je za srca svih navijača Crvene zvezde. Čim smo čuli da je slobodan i da raskida ugovor sa Galaksijem, obavili smo razgovor i dogovorili veoma brzo", rekao je Mrkela.



"Zvezdina desetka je veoma zahtevna i samo su najbolji igrači nosili taj broj. Međutim, verujem da će Katai opravdati broj na leđima i samo neka nastavi sa sjajnim partijama", naglasio je Mrkela.



Aleksandar Katai je rodjen 6. februara 1991. godine u Srbobranu.



Prošao je Omladinsku školu novosadske Vojvodine u kojoj je napravio i prve profesionalne korake i zabeležio 70 nastupa uz 13 golova i četiri asistencije u prvom timu Novosađana.



Potom se oprobao u inostranstvu, tačnije Grčkoj, gde je bio član Olimpijakosa od 2011. do 2015. godine.



U tom periodu bio je na pozajmicama u OFI Kritu, Vojvodini, Platanjasu i Crvenoj zvezdi, da bi u redove beogradskih crveno-belih zvanično došao 1. jula 2015.



U prvom mandatu u Crvenoj zvezdi Katai je upisao 68 nastupa, postigao 31 golova i 15 asistencija.



Nakon toga je igrao za Alaves, Čikago, da bi od decembra do juna ove godine bio je član ekipe Los Anđeles Galaksija.

