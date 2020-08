Katai: "Igramo lep fudbal, a bićemo još bolji"

"Drago mi je što sam postigao prvenac u drugom mandatu u Crvenoj zvezdi. Mnogo mi znači što smo nastavili sa dobrim igrama i verujem da ćemo iz utakmice u utakmicu izgledati sve bolje na terenu", rekao je Katai.



"Pokazali smo u u poslednja dva duela do odlično saradjujemo, igramo jako lep fudbal. Trudimo se da ispoštujemo sve što šef stručnog štaba od nas zahteva i mislim da to rezultati pokazuju. Izašli smo iz priprema, oseća se umor, tako da će naše dobre igre tek doći do izražaja", dodao je.



Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom terenu Radnički iz Niša sa 3:0 u utakmici drugog kola Super lige Srbije, a strelac trećeg pogotka bio je Katai.



On je istakao i da je jako bitno što je njegov tim i protiv Radničkog uspeo da sačuva svoju mrežu.



"Pokazali smo da smo čvrsta ekipa, naročito kada igramo kod kuće. Svaki gol, svaka asistencija mnogo znače i predstavljaju dodatnu motivaciju, medjutim najbitnije je da se osvoji titula i napravi dobar rezultat u Evropi", rekao je Katai.



Najbolji strelac Super lige Srbije u sezoni 2015/16. gol na današnjem meču posvetio je saigraču Radovanu Pankovu.



"Gol posvećujem Raši, neka to bude poklon za njegov rodjendan. Imao je dve prilike, medjutim nije uspeo da postigne gol, zbog toga je ovaj pogodak posvećen njemu", rekao je Katai.