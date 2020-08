Katai i Kanga u senci, Zvezda obavila transfer leta, ima novog najplaćenijeg igrača!

Grčki "Nova sports" objavio je da će Makeda biti novi fudbaler Crvene zvezde.



On je dogovorio sve uslove sa srpskim timom i uskoro će potpisati ugovor na dve plus jednu godinu.



"Dve strane su dogovorile ugovor na 'dve plus jednu' godinu sa fiksnom godišnjom platom od 700.000 evra, dok će sa bonusima taj iznos dostići i milion evra!", stoji u tekstu.



Dakle, ovo znači i da će Makeda biti najplaćeniji fudbaler Crvene zvezde, pošto je to do sada bio Ben sa 650 hiljada fiksnom platom. Podsetimo, njemu je napravljen ustupak baš zbog svega što je učinio za Zvezdu, nakon odlaska Marina nikome nije dozvoljeno da ima više od 600 hiljada, ali očigledno da se politika u međuvremenu promenila.



Crvena zvezda je dogovorila sve uslove i sa Panatinaikosom.



"Srbi su ponudili 300.000 evra 'zelenima' i nekoliko bonusa (za plasman u Ligu šampiona, osvajanje titule), a taj iznos je dalek od milion evra, koliko je ovaj fudbaler koštao Panatinaikos", stoji u tekstu, a prenosi "Mondo".