Kasni let, novi detalji - Legenda Zvezde "završila" Partizanu pakleno pojačanje!

➡️ Žan Kristof Bebek ( 27) novo pojačanje FK Partizan sinoć je direktnim letom iz Pariza doputovao u Beograd. 👋👋👋 https://t.co/iYgypDFFvl pic.twitter.com/EHJxz76SgA — FK Partizan (@FKPartizanBG) October 7, 2020

Najnovije pojačanje Partizana Žan-Kristof Baebek doputovao je kasno sinoć u Beograd.Zanimljivo, on je stigao u društvu bivšeg asa Crvene zvezde, Milana Biševca, koji se uključio u menadžerske vode i on je zapravo najzaslužniji za njegov dolazak u Humsku.Biševac i Baebek su bili saigrači u Pari Sen Žermenu u sezoni 2011/12, a kasnije ih je put opet spojio.Kako prenosi Telegraf , Biševac je u velikoj meri posredovanjem pomogao crno-belima da angažuju Baebeka, jer igrača sa takvim CV, i pored velikih napora čelnika Partizana, teško je navesti da uopšte razmišlja o dolasku na Balkan.Na kraju, Biševac je "pogurao" priču, pomogao upravi Partizana, a svi zajedno su sinoć večerali po dolasku Baebeka u Beograd.Ovaj 27-godišnji napadač biće predstavljen na konferenciji u 13.00 u Humskoj, a potom će se pridružiti ostalim saigračima na treningu.Inače, podsetnik - Baebek je ponikao u Pari Sen Žermenu, a kasnije je igrao za Trou, Valensijan, Sent Etjen, Peskaru i Utreht iz kog i dolazi u Partizan.