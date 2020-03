Karadžić ustupio hotel za bolničare!

"Informer".



"Ustupio sam hotel medicinskim radnicima jer je to jedino ispravno što sam mogao da uradim. Predao sam im ključeve i rekao da ga koriste dok ova situacija sa koronavirusom traje. Mnogi od njih nisu iz našeg grada, nekima su obezbeđeni neuslovni stanovi i pitanje je gde bi spavali. Ti ljudi rade i po 15 sati dnevno, pa onda makar da se odmore malo kad završe smenu", rekao je Tomislav Karadžić.



Nekadašnji predsednik FSS-a je vlasnik hotela "Forum" u Subotici.



"Ovim činom pridružio sam se onima koji pomažu državi i medicinskom osoblju da se izbori sa koronavirusom. Tako bi trebalo da postupi svako ko je u mogućnosti. Znam ja da će biti teško opraviti ekonomiju i privredu posle ovoga... Kad prođe epidemija, čekaju nas sigurno tri-četiri pakleno teška meseca. Ipak, u ovom trenutku ne možemo da mislimo na zaradu, već samo na to kako da preživimo ovo vreme. Svako neka uradi koliko može. Ja nisam dao nijedan otkaz, niti smanjio ijednu platu. Svašta sam prošao, i krize i epidemije, ali čini mi se da ovako nikad nije bilo", rekao je Tomislav Karadžić za "Informer".

Tomislav Karadžić je jedan od dobrih primera tokom epidemije koronavirusa. On je ustupio hotel medicinskim radnicima u Subotici koji se bore protiv koronavirusa, prenosirekao je Tomislav Karadžić.Nekadašnji predsednik FSS-a je vlasnik hotela "Forum" u Subotici., rekao je Tomislav Karadžić za "Informer".







Naravno, on se nalazi kod kuće, a smatra da se mladi ne pridržavaju mera onoliko koliko bi to bilo potrebno.



"Kao i većina ljudi, pridržavam se svega što vlast i struka kažu. Kod kuće sam u Subotici, imam i veliko dvorište sa baštom i košarkaškim terenom. Unuci igraju košarku, a ja se zanimam hortikulturom, provodim vreme u bašti. Utisak mi je da se stariji ljudi više pridržavaju mera nego mladi. Video sam da je umro mlad čovek u Nišu, poznavao sam ga, baš mi je žao. Za nas starije ovo je veliki ispit iz samokontrole, morala i ozbiljnosti", rekao je on.