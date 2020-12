Kapiteni izabrali najbolje igrače i idealne timove Superlige i reprezentacije Srbije!

Kako smo i navikli decenijama unazad, '' Večernje novosti '' su i na kraju ove godine organizovali tradicionalnu anketu u kojoj su učestvovali kapiteni superligaških klubova.





Svi oni su glasali za ''prvu zvezdu'', odnosno najboljeg igrača Srbije u protekloj godini, zatim za najboljeg fudbalera u Superligi, kao i za najboljih 11 Superlige i reprezentacije.





Kada su se glasovi sabrali, dobili smo konačan izbor.





Prva zvezda je i ove godine Dušan Tadić, fudbaler Ajaksa, koji je dobio sedam glasova, a prvi pratilac mu je bio Aleksandar Mitrović sa tri glasa.





Najbolji fudbaler Superlige, odnosno fudbaler godine po izboru kapitena superligaških klubova je Aleksandar Katai iz Crvene zvezde sa deset glasova, ispred Nikole Drinčića iz Vojvodine sa četiri glasa.





Na kraju, pogledajte i kako izgledaju idealni timovi.



Tim godine 2020: Milan Borjan (C. zvezda) 12 glasova - Milan Gajić (C. zvezda) 6, Nemanja Milunović (C. zvezda) 8, Stefan Šapić (Čukarički)/ Miloš Degenek (C. zvezda) po 5, Milan Rodić (C. zvezda) 5 - Nikola Drinčić (Vojvodina) 11, Saša Zdjelar (Partizan) 6 - Mirko Ivanić (C. zvezda) 7, Aleksandar Katai (C. zvezda) 13, Veljko Birmančević (Čukarički) 10 - Milan Makarić (Radnik)/Dijego Falčineli (C. zvezda) po 6.



Reprezentacija 2020: Predrag Rajković (Rems) 10 - Darko Lazović (Verona) 12, Nikola Milenković (Fiorentina) 19, Aleksandar Kolarov (Inter) 14, Filip Mladenović (Legija) 13 - Luka Milivojević (K. palas) 10, Nemanja Matić (M. junajted) 8, Nemanja Gudelj (11) - Dušan Tadić (Ajaks) 18, Nemanja Radonjić (Marselj) - Aleksandar Mitrović (Fulam) 20.