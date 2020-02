Kapiten Čukaričkog cilja pobedu nad Zvezdom!

Kapiten fudbalera Čukaričkog Marko Docić rekao je danas da pobeda protiv Crvene zvezde mnogo vredi, ali da bi njegova ekipa u ovom trenutku bila zadovoljna i bodom protiv vodećeg tima Super lige Srbije.







"Sigurno je da vredi više od tri boda, pobeda protiv Crvene zvezde je možda i nešto najlepše što možete da ostvarite u srpskom fudbalu. Ali, prilično smo oprezni pred duel sa njima, još ni ne znamo ko je u kakvoj formi. Ono što publika koja dodje na stadion, a nadam se da će biti ispunjen do poslednjeg mesta, može da očekuje je dobar i otvoren fudbal, da se obe ekipe bore za pobedu", rekao je Docić za sajt kluba.



Za vikend se nastavlja takmičenje u Super ligi Srbije, a Čukarički igra u subotu od 14.30 na svom terenu protiv Crvene zvezde.



Upitan da li bi Čukarički branio 1:1 u završnici utakmice protiv Zvezde, ili bi išao na pobedu, Docić je rekao da je svaki bod protiv "večitih" rivala važan.



"Tako je i u duelu protiv Crvene zvezde. Teško je da sada odgovorim, videćemo kako će se utakmica odvijati. Možda bi u ovom trenutku i nerešen ishod bio dovoljan za nas, ali uvek ćemo se truditi da idemo na pobedu", naveo je on.



Izmedju dva meča sa Crvenom zvezdom prošlo je dva meseca, uz zimsku pauzu u prvenstvu.



"Nikad se nije dogodilo da poslednje kolo jeseni i prvo prolećno igramo protiv istog rivala, ali ovoga puta se tako namestilo. Mislim da ništa neće biti isto. Crvena zvezda ima drugog trenera, čini mi se da se i tim mnogo promenio", dodao je kapiten Čukaričkog.



Trener Vladan Milojević napustio je Zvezdu na kraju jesenjeg dela šampionata, a zamenio ga je bivši igrač tog kluba Dejan Stanković. Govoreći o Stankoviću, Docić je rekao da je rano otišao iz srpskog fudbala pa ga ne pamti iz igračkih dana u Zvezdi, ali da su upamćene utakmice koje je igrao za Inter.



"Sigurno će to biti duel dve mlade ekipe. Mi smo navikli da igramo u takvom sastavu, a vidim prema nekim najavama da će i Zvezda pokušati da pruži šansu mladjima, što baš i nije bio slučaj prethodne zime. Ostali su bez Marka Marina, to može da bude hendikep za njih, ali i da otvori prostor nekom novom igraču, tu pre svega mislim na Gavrića i Nikolića. Zvezda uvek ima ideju i kad ode najbolji imaju zamenu", naveo je Docić.



On je dodao da je prednost Čukaričkog domaći teren, gde prošle kalendarske godine u domaćim takmičenjima nije izgubio utakmicu, ali i činjenica da nije mnogo promenjen tim.



Vezano za ciljeve kluba, kapiten je rekao da njegova ekipa može mnogo da pokaže i da želi da se plasira u kvalifikacije za Ligu Evropa.



Docić je rekao i da su za njega bili zainteresovani pojedini klubovi, ali da nije bilo konkretne ponude posle čega je produžio ugovor sa Čukaričkim do januara 2024. godine.



"Lepo mi je ovde, zadovoljan sam, napravili smo dobro društvo, dobru atmosferu, trudićemo se da pokušamo da napravimo što bolje rezultate", naveo je on.



Docić je za Čukarički odigrao 113 utakmica, postigao je 22 gola, uz 22 asistencije.