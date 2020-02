Kapiten Borjan spreman za novu eru: "Da potvrdimo klasu, da ne verujem u Mistera ne bih bio ovde!"

Kapiten Crvene zvezde Milan Borjan izuzetno je zadovoljan pripremama i formom ekipe pred nastavak sezone uveren da će u maju ponovo obradovati navijače.



Reprezentativac Kanade je na početku 2020. godine dobio novu ulogu u timu i veliku čast.



"Velika je čast biti kapiten ovako velikog kluba i nositi traku. Nadam se da ću predvoditi tim do duple krune. Bio sam presrećan i to je velika privilegija. Na neki način sam i očekivao tako nešto", ponosan je Borjan, prenosi klupski sajt.



Pripremni period za igrače Zvezed je završen, ostalo je "glancanje" forme.



"Veliki posao smo odradili, pripremili se na fizičkom planu za sve ono što nas očekuje. Imali smo pet provera, svaka nam je donela nešto pozitivno i nekako sam sve uvereniji da bi i ova nova era sa Dejanom Stankovićem mogla biti uspešna kao i ona prethodna sa Milojevićem. Mislim da samo treba imati tu želju i veru u sve što radimo. Kao što Mister kaže, treba verovati u sve što je on doneo. Ako verujemo, to će i da se pokaže na terenu. Ja da ne verujem, ne bih bio ovde. Verujem da će Zvezda i ove godine da napravi velike stvari", smatra iskusni čuvar mreže.



Do prolećne premijere protiv Čukaričkog ostalo je još nešto više od nedelju dana. Kapiten "crveno-belih" smatra da će se u maju dotići zacrtani ciljevi.



"Želim i da kao kapiten Crvene zvezde podižem trofeje, to je jedan od razloga zašto mi se nije išlo u inostranstvo. Jedva čekam da sezona počne, da čujem taj navijački huk i da krenemo u odbranu titule. Kako je i Stanković rekao, ulazimo u trku kao da nemamo 11 bodova prednosti. Moramo da potvrdimo klasu i pokažemo zašto smo broj jedan", istakao je Borjan.