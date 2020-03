Kanjasov veliki intervju za Marku - Korona, Zvezda, Liga šampiona, trenutak kada je shvatio da je otpisan...

Španac je došao u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje, ali nije opravdao očekivanja. Dolaskom Dejana Stankovića izgubio je mesto u timu, trneirao je odvojeno, po posebnom programu, a usled haosa zbog pandemija koronavirusa, dobio je dozvolu kluba da otputuje u svoju domovinu, Španiju.



Kanjas je dao zanimljiv intervju za renomiranu Marku, u kom je govorio šta se sve desilo proteklih dana, i kako provodi vreme u Španiji.



"Moj status u Srbiji promenio se dolaskom novog trenera Dejana Stankovića. On nije računao na mene, trenirao sam odvojeno od ekipe, pa sam zamolio da me pustie da se vratim u Španiju na 10 dana. Kada sam se vratio, vanredno stanje je već počelo... Bilo je letova, ali bih morao da budem 28 dana u izolaciji. Kako je liga prekinuta, treninzi u Crvenoj zvezdi obustavljeni, dobio sam dozvolu da ostanem ovde i sačekam dalje instrukcije. Zahvalan sam klubu na tome", počeo je priču Kanjas.



Španac se trenutno nalazi u Kadizu, u Andaluziji, na jugu Španije.



"Trudim se da se pridržavam pozitivne rutine. Ustajem rano, živim zdravo, popodne treniram dva sata - vozim bicikli, trčim, radim vežbe snage...", priča Kanjas.



I on priznaje da njegova avantura u Srbiji ne ide po planu.



"Istekao mi je ugovor sa PAOKom, nakon tri neverovatne godine. Osvojili smo ligu, tri kupa, to mi je najbolji period u karijeri. Dolazak u Zvezdu mi je bila velika motivacija. To je veliki klub, sa ogromnom istorijom, evropski šampion, bori se za titule, igra u Ligi šampiona... idealno mesto, ali sada je vreme da razmišljam o novim izazovima i o sledećoj sezoni i novim izazovima", iskren je Kanjas.







Zanimljivo, tek u dresu Crvene zvezde, Kanjas je dočekao debi u Ligi šampiona, koja je san svakog fudbalera.



"Mislim da mogu da budem srećan što sam doživeo da kao profesionalac igrao za sve te klubove, ali igranje u Ligi šampiona je ostvaranje najvećih snova svakog fudbalera", istakao je Kanjas uz zaključak da je srećan što je osvojio titulu u još jednoj zemlji, aludirajući na prednost koju crveno-beli imaju u trenutku prekida sezone.