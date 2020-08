Kakvo je ''prolazno vreme'' Lazara Pavlovića, biće još iznenađenja?

Podsetimo, Lazar Pavlović je svoj debi u prvom timu Partizana imao kada to niko nije očekivao, u polufinalu prošlogodišnjeg Kupa Srbije u Nišu, protiv domaćeg Radničkog, u proleće 2019.





Trener Milošević mu je u tom veoma važnom meču poverio ulogu startera, koju je ovaj mladi vezista sjajno odradio, a Partizan je prošao u finale. Kasnije je pobedom nad Zvezdom u finalu na ''Marakani'' klub iz Humske osvojio trofej.





Sada je Partizan prilično uzdrman porazom u Novom Pazaru (3:2), očekuju se promene u sastavu, a da li Savo Milošević sprema neko novo veliko iznenađenje kao u pomenutom meču u Nišu, kao i koliko je zadovoljan Pavlovićevim napretkom, šef struke crno-belih je danas odgovorio tokom pres konferencije pred meč sa Javor Matisom.







''To se tada pokazalo kao dobra odluka. Lazar ima veliki potencijal i veliki talenat. Jedan period je išao onako... uzlaznom putanjom, u poslednje vreme ima malo problema i pričali smo oko toga, ali ja to ne shvatam kao veliki problem. Svi mladi igrači imaju uspona i padova i to je nešto što je logično.







Vidim na njemu volju da popravi stvari i to je dobro. Nemam sumnju da će postati prvotimac Partizana i neko od koga će Partizan zaraditi novac. Što se Lazara tiče, i tada je bila prava odluka i mislim da je on budućnost Partizana.







Što se tiče ostalih momaka, mislim da je javnost već upoznala malog Čolića koji je postigao svoj prvi gol, kod našeg prvog gola je on bio u ulozi asistenta i on se još nameće.







Imamo još igrača koji će sigurno biti iznenađenje za javnost i publiku. Samo da 'preživimo' ovo..'', nasmejao se Savo na kraju svog izlaganja na ovu temu.





Osamnaestogodišnji Pavlović je prošle sezone odigrao 22 utakmice za Partizan, postigao dva gola, upisao dve asistencije u takmičarskim mečevima. Ugovorom sa Partizanom je vezan do juna 2022. godine, a vrednost na ''Transfermarktu'' mu se za sada procenjuje na 1.3 miliona evra.



