Kakva je situacija sa Degenekom? Stanković: ''Ne pravim se da sam pao s Marsa...''

Fudbaleri Zvezde će novu sezonu u Super ligi Srbije početi sutra kada će na svom stadionu dočekati Novi Pazar. Utakmica se igra od 19.30.





"Krećemo u novu sezonu posle dobrog, ozbiljnog rada... Očekujem da krenemo dobro, da krenemo jako. Još smo u fazi priprema jer sam im dao sedam dana duže odmora nego što je trebalo, ali su dobro radili. Možda još ova utakmica... već ćemo u sledećoj biti onako kako treba", rekao je Stanković na konferenciji za novinare na stadionu "Rajko Mitić".



"Prvo gledamo sebe, to je naša kultura ovde, da namestimo sebe kako želimo. Danas ćemo analizirati Novi Pazar... Dolaze sa novim timom, sistemom, dosta se stvari izdešavalo kod njih, ali to su njihove brige, mi ćemo uvek gledati sebe", rekao je Stanković.



Kada je reč o zdravstvenom biltenu, Staković je rakao da su se El Fardu Ben i Željko Gavrić vratili, baš kao i Ričmond Boaći i Milan Pavkov.



"Njih dvojica su još malo sa strane da vidimo kada će dobiti dozvolu za stopostotno priključivanje timu. Slatke muke", rekao je Stanković.



Vest dana u redovima Zvezde je povratak Gelora Kange.



"Veliko pojačanje za Crvenu zvezdu, ogromno. Znamo šta može da da na terenu. Ja se samo nadam da će tako nastaviti i biti još bolji. Na nama je da ga stavimo u tu situaciju da izvuče maksimum iz sebe", rekao je Stanković.



"On zna šta je Zvezda i sigurno će se tako odnositi prema dresu. Očekujem samo da radi normalne stvari i da se što pre adaptira na nove zahteve i novu igru, pomoćićemo u tome", kazao je Stanković i dodao da veruje da će Kanga biti spreman za 15-20 dana.

Kanga će nositi dres sa brojem osam koji je do sada nosio Marko Ivanić.



"Ustupio mu je osmicu sa velikim zadovoljstvom i vratio se svojoj četvorci. Ne igra broj, broj je najmanji problem", rekao je Stanković.



Upitan da li će na prvoj utakmici moći da računa na Aleksandra Kataija, Stanković je rekao da neće igrati ako bude postojao i najmanji rizik.



"Ako Ale kaže da je spreman, igaće sigurno", rekao je Stanković.



Na pitanje o statusu Miloša Degeneka, Stanković je rekao da je on i dalje igrač Zvezde.



"Da je bilo nešto, verovatno bi me zvali iz kluba da mi kažu, ne znam... Degenek je igrač Zvezde i na njega računam. Ne pravim se da sam pao s Marsa, nego stvarno ne znam", rekao je Stanković.