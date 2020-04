Kakva disciplina, fudbaler Partizana neće kući iako je dobio ćerku!

Aleksandar Šćekić je neko kome je trenutno najteže od svih fudbalera Partizana.



Ovaj zadnji vezni je odvojen od porodice koja je od pre mesec dana brojnija za još jednog člana.



"Veoma teško podnosim to što sam trenutno odvojen od porodice. Iskreno, više brinem za njih kako su i šta rade, nego što sam zabrinut za bilo šta drugo. Imam troje predivne dece, kćerku Helenu, sina Konstantina i pre mesec dana nam se rodila još jedna kćerkića Teona, kada je sav ovaj haos praktično i počeo. Video sam je samo dva puta, odmah pošto se supruga porodila i od tada smo razdvojeni. Nije lako, ali izdržaćemo, samo da sve ovo prođe, da se smiri, prođe bez posledica za ljudski rod", ističe Šćekić za klupski sajt Partizana.



Koliko je on disciplinovan govori i sledeći pasus.



"Imao sam vremena da odem u Crnu Goru, ali sam poslušao savet ljudi u klubu i ostao ovde u Beogradu. Ostali su svi fudbaleri Partizana, ne samo ja, jer je to je naša obaveza. Zato se nisam dvoumio nimalo, profesionalac sam, fudbal je moj izbor i moj život. Kada sve ovo prođe, nadam se uskoro, bićemo opet zajedno i radujemo se tome neizmerno", rekao je Aleksandar Šćekić.



On svoje dane provodi u stanu, poštuje sve preporuke, a ima čak i sobu sa spravama za vežbanje.



"Već duže vreme nemam normalne fizičke aktivnosti, jer koliko god da mi treniramo, nismo u stanju da sami održimo onaj nivo na kojem smo bili do trenutka prekida takmičenja. Svima teško pada ova situacija, jer u normalnim okolnostima svakog dana imate treninge na terenu, družite se sa saigračima i čekate utakmicu. Ovako, teško pada kada morate biti samo u kući i sprovoditi program bez lopte, bez terena gde je inače najlepša fudbalska priča.









Posle ovog svim klubovima će biti teško da se vrate normalnom funkcionisanju. U jednu ruku možda bude i bolje, jer, kako sam načuo, možda neće biti letnje pauze i bićemo u takmičarskom ritmu, a u drugu ruku – sigurno će kasnije doći do zamora igrača i može biti jako loše. Jer, zbog velikog broja utakmica nije moguće izdržati taj tempo", objašnjava Šćekić.



Nema sumnje da će doći do pada kvaliteta fudbala.



"Očekujemo pad u fudbalu i to svakom smislu, pad kvaliteta, ali i finansija. Trebaće malo više vremena da se sve vrati kako je bilo pre početka pandemije. Što se tice transfera. Smatram da će biti još teže, jer su svi klubovi pretrpeli velike gubitke i neće imati toliko novca za dovođenje novih igrača. Odradiće jedan ili dva transfera koji su prioritet u tom trenutku kako bi pomogli timu", kaže visoki zadnji vezni crno-belih.



Nastavak karijere?



"Sebe vidim u Partizanu do kraja ugovora. Imam još godinu dana saradnje, lepo se osećam u mom klubu i voleo bih, ako se sve kockice poklope i karijeru da završim u Partizanu", završio je on.