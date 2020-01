Kako uklopiti Matića, hoće li Savo igrati sa dva špica i ko će najviše izgubiti minuta?

Drugi deo sezone u Super ligi Srbije Partizanu donosi daleko manje utakmica nego što je to bio slučaj u prvom delu. Samim tim, nije potreban veliki broj fudbalera, igrači koji su bili na raspolaganju Savu Miloševiću bi bez problema mogli da iznesu i drugi deo sezone.



Ipak, crno-beli su rešili da popune rupu u napadu dovođenjem jednog od najboljih strelaca Super lige Srbije.



Bojan Matić je novo pojačanje Partizana, napadač koji je u prvom delu sezone postigao devet golova i imao i dve asistencije na svom kontu.



Imajući u vidu njegovu formu postavlja se pitanje da li će biti starter u Partizanu i da li će Savo Milošević morati da menja formaciju zbog njega.



Da bi došlo do promene formacije potrebno je da jedan od igrača sredine terena izgubi mesto, a podsetimo da je tu konkurencija još jača i da je sada oporavljen i Lazar Marković, za razliku od kraja prvog dela sezone.



Onaj koji bi najviše mogao da izgubi dovođenjem Matića jeste Đorđe Ivanović, svakako da će ovaj levokrilni napadač izgubiti na minutaži osim u slučaju povreda ostatka ekipe Partizana kada bi morao da uskoči.



Promenu formacije sa 4-2-3-1 na 4-4-2 ne treba očekivati jer nema previše prostora za takav poduhvat i teško je očekivati da neko od sadašnjih startera (Zdjelar, Natho, Suma, Asano i Tošić) izgube mesto zbog Matića.



Kako onda očekivati minute za Matića?



Jednostavno kroz smanjenje minuta Umara Sadika, napadača kojeg traži veliki broj klubova i koji nude silno bogatstvo za njega...



Svakako, Matić će imati priliku da se pokaže, kao što je to učinio u prvom delu sezone u Vojvodini, pa ukoliko zaradi poverenje Miloševića, možda treba očekivati da bude prvi napadač nakon leta i prodaje Umara Sadika.