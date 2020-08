Kako smiriti strasti u srpskom fudbalu? Savo ima odgovor, ali...

"Ima mnogo stvari, pre svega svako da proba da radi svoj posao, ali je u našoj državi objektivno to jako teško", rekao je Milošević na konferenciji za novinare u Beogradu, upitan šta bi trebalo da se desi da neka sezona počne u mirnom i striktno sportskom tonu.



Partizan je na početku nove sezone Super lige Srbije pobedio Napredak u Kruševcu sa 3:1.



Ta utakmica izazvala je novu buru.



Prvo je reagovala Crvena zvezda saopštenjem, u kom je izmedju ostalog prozvala sudiju utakmice u Kruševcu Danila Grujića, a potom je usledio odgovor istim putem iz Partizana.



"Što se tiče saopštenja, nikad sebi nisam dozvolio luksuz da komentarišem bilo šta na bilo kojoj utakmici Crvene zvezde, tako da me ne zanima šta oni misle o našoj utakmici", kazao je Milošević.



Upitan je i za najavu da će Radnički protiv Crvene zvezde izvesti kombinovan sastav.



"To je stvar Radničkog iz Niša. Ne bih dozvolio njima da se mešaju meni u posao, zašto bih se mešao ja njima?", upitao je Milošević.



