Kako se u Crvenoj zvezdi pripremaju za potpuno drugačiji prelazni rok?

Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela u razgovoru za klupsku televiziju osvrnuo se na period u izolaciji, planove i određene poteze koji su učinjeni kako bi klub i ekipa nastavak sezone dočekali spremno, predstojeći prelazni rok, očekivanja zvezdaške javnosti.



Ono što je verovatno navijačima najvažnije tiče se prelaznog roka i potencijalnih pojačanja. Mrkela je otkrio i da li postoji neki fudbaler koga posebno prati, a istakao je i da će ovaj prelazni rok biti znatno drugačiji od prethodnih.



"Uvek postoji neko ko je zanimljiv. Pratimo veliki broj igrača, u ovom trenutku imamo u našoj bazi podataka mnogo fudbalera koji bi mogi da zadovolje kriterijume igranja u Crvenoj zvezdi. Kada se jedan prelazni rok završi, a to je bilo pre par meseci, odmah počinju pripreme za naredni i taj prelazni rok se priprema u skladu sa željama trenera, sa pretpostavkom sa kojih pozicija će igrači napustiti klub. Ovaj prelazni rok biće drugačiji nego svi do sada. Ne znamo kada će početi, ne znamo na koji način ćemo ga raditi, ali pripremamo se za više scenarija i u skladu sa onim koji bude aktuelan reagovaćemo, verujem, na najbolji mogući način. Pre svega se svi nadamo da se što pre vratimo kolektivnim treninzima i da se sve nastavi. U kom formatu i kako to još ne znamo. U skladu sa tim, kada se nastavi sezona i kada se završi, radićemo na tome šta će se dešavati između kraja sezone i početka kvalifikacija", rekao je Mrkela.







On se složio sa Zvezdanom Terzićem kada su u pitanju odlasci.



"Verujem da će biti i dolazaka i odlazaka. Kao što je i Zvezdan Terzić rekao Crvena zvezda zavisi od odlazaka. Mi ćemo biti prinuđeni da prodajemo naše igrače, a kada to uradimo ostaće nam neke pozicije nepopunjene i moraćemo da reagujemo u skladu sa tim i da dovodimo zamene. Međutim, kada će to biti ja u ovom trenutku zaista ne znam, ali verujem da će trasnfera biti. U ovom trenutku ne znamo ni kakve će cene igrača biti. Sve su pretpostavke da će one ići na dole jer vidimo kakve posledice korona ostavlja na ekonomije zemalja. Ostaviće sigurno posledice i na fudbal. Verovatno će se utakmice igrati i bez publike i mnogi sponzori koji su sponzorisali velike klubove ili ugovore smanjiti ili skroz raskinuti. To će sigruno uticati i na transfere igrača i da će u nekom prvom periodu, posle svega ovoga, cene fudbalera biti niža", ističe Mrkela.



Objasnio je kako je došlo do sporazumnih raskida ugovora sa Radživom Van La Parom i Žanderom.



"Odmah po saznanju da Dejan Stanković ne računa na La Paru i Žandera mi smo stupili u razgovore sa njima sa željom da te ugovore raskinemo. Petnaest dana pre nego što je sve ovo sa korona virusom počelo, mi smo napravili načelni dogovor i to smo ubrzo i realizovali. Ispostavilo se da je taj potez, u ovo doba korone kada svi klubovi smanjuju budžete i kada se smanjuju plate igračima, utoliko značajniji", otkrio je Mrkela.



I na Marakani se spremaju na fudbal bez navijača.



"Mislim da će, bar u nekom prvom periodu, morati da se igra bez gledalaca. To će svakako biti hendikep za nas, znamo koliko nam znače navijači i koliki vetar u leđa daju našim igračima na terenu. To će sigurno nedostajati našem klubu. Svi se nadamo da će se lopta što pre ponovo pokrenuti i da će početi da se igra fudbal. Zvezda će spremno dočekati taj trenutak kada sve bude ponovo počelo i bićemo spremni da ispunimo sve želje koje navijači postavljaju pred nas", zaključio je Mrkela.