Prošlo je više od četiri godine od odlaska Mamadua Mbođa iz Crvene zvezde, ali njegova ljubav prema Srbiji je za sva vremena.





Senegalac danas igra u Nefčiju iz Bakua, a povodom pandemije koronavirusa zbog koje je stao maltene čitav svet, Mbođ je odlučio da posredstvom društvenih mreža pošalje poruku podrške javnosti u Srbiji.





Naravno, morao je to nečim i da''začini'', kako samo on to ume. Poruku je poslao uz pesmu Šabana Šaulića.







"Pozdrav svima, pozdrav svim mojim prijateljima u Srbiji. Ostanite kod kuće, narode. Ostanite bezbedni, sa vama sam", naglasio je Mbođ.

