Kako je nekada igrao Stanojev Partizan?

Aleksandar Stanojević se vratio u Partizan, jasno je da će doneti nešto novo u tim i da je ekipi posle poraza u Novom Sadu potrebna šok terapija.







Kako je igrao Saletov Partizan?





U prvoj sezoni sa Partizanom je uspeo da uzme titulu, ali je to sezona u kojoj je nasledio Gorana Stevanovića na klupi u aprilu mesecu. Pobegao je na kraju Zvezdi 7 bodova.



Sledeća sezona je bila ona prava za Saleta Stanojevića, verovatno i najbolja u njegovoj dosadašnjoj karijeri.



Tada je sa Partizanom uspeo da obezbedi učešće u Ligi šampiona, sećate se dominacije Klea u napadu, ali je u grupnoj fazi poražen svih 6 puta.



Bez obzira na to, Stanojević je sa Partizanom uspeo da uzme i drugu titulu, poražen je samo dva puta i to oba puta od Vojvodine, a dva puta je u ligi pobedio Crvenu zvezdu.



To je bila sezona u kojoj je Partizan uzeo duplu krunu, pobedio je Zvezdu u polufinalu (igrala se dva meča), a onda Vojvodinu u finalu u onom kontroverznom meču koji je prekinut u 83. minutu kada su fudbaleri Vojvodine demonstrativno napustili utakmicu.









Ono što se dešavalo u sledećoj sezoni je nateralo Stanojevića da ode, loša epizoda u Evropi, ali i dobra sezona u domaćem šampionatu. Sećate se definitivno Šamroka koji je izbacio Partizan iz Evrope, prethodno je u kvalifikacijama za LŠ Partizan savladao Škendiju, pa poražen od Genka.



Usledili su sukobi sa predsednikom Đurićem, na kraju i odlazak iz Partizana.



Vreme je za novu epizodu, može li biti uspešna kao i prethodna?