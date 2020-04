Kako je Aršavin sprečio Srbina da zaigra za reprezentaciju!

Milan Vještica je bio nadomak dresa reprezentacije Srbije, ali ga nikada nije obukao.



Radi se o štoperu koji je mali deo svoje karijere igrao i u Partizanu u sezoni 2007/08 kada su crno-beli osvojili duplu krunu.



Ostavio je veći trag u Zenitu iz Sankt Peterburga, odigrao par dobrih sezona, a nakon odličnih partija protiv CSKA, Spartaka i Lokomotive iz Moskve, trebalo je da se odigra utakmica Zenita i Crvene zvezde gde je Vještica bio očekivan u prvoj postavi.



Ta utakmica je trebalo da ga preporuči za A selekciju naše zemlje.



"Interesantna, ali nažalost, tužna priča. Ognjen me je obavestio da planiraju da me pozovu za prijateljski meč reprezentacije i da dolaze u Sankt Peterburg da me gledaju protiv crveno-belih. Meč je bio na programu u četvrtak, a utorak me je na treningu Andrej Aršavin povredio i izbacio iz konkurencije za tim narednih mesec dana. Poziv je izostao. Da sam igrao te duele sa Crvenom zvedom verovatno bih bio pozvan u reprezentaciju. Nažalost, nisam", rekao je on.