Kako izgledaju idealni timovi LSL i reprezentacije i kako su u anketi ''Novosti'' glasali Stojković i Marin?

Na taj način je zaslužio priznanje za najboljeg fudbalera u domaćem šampionatu tokom 2019. godine, ali nije to bio jedini izbor u ovoj anketi.





Osim najboljeg igrača LSL, biran je i najbolji tim domaćeg prvenstva, zatim najbolji srpski fudbaler generalno, nevezano za domaću scenu, kao i idealni tim reprezentacije Srbije, po izboru superligaških kapitena.





Dušan Tadić je, očekivano, najbolji srpski igrač u 2019, a idealni tim reprezentacije izgleda ovako: Predrag Rajković (Rems) 8 glasova - Branislav Ivanović (Zenit)/Nikola Maksimović (Napoli) po 5, Nikola Milenković (Fiorentina) 14, Matija Nastasić (Šalke) 7, Aleksandar Kolarov (Roma) 15 - Nemanja Matić (M. junajted) 9, Luka Milivojević (K. palas) 13, Dušan Tadić (Ajaks) 16, Filip Kostić (Ajntraht) 9, Nemanja Radonjić (Marselj) 9 - Aleksandar Mitrović (Fulam) 16.







Idealni tim Superlige u konačnom izboru je: Milan Borjan (C. zvezda) 7 glasova - Nemanja Miletić (Partizan) 7, Strahinja Pavlović (Partizan) 11, Nemanja Milunović (C. zvezda) 5, Milan Rodić (C. zvezda) 8 - Nikola Drinčić (Vojvodina) 6, Bibras Natho (Partizan) 8, Marko Marin (C. zvezda) 13, Igor Ivanović (Napredak) 6 - Umar Sadik (Partizan) 5, Nenad Lukić (TSC) 5.







Posebno zanimljivo je i kako su u anketi glasali kapiteni Partizana i Crvene zvezde, Vladimir Stojković, odnosno Marko Marin.





Stojković je za najboljeg igrača lige izabrao upravo Marina, uz obrazloženje:





''Iskusni vezista Marko Marin je i u 2019. pokazao da partije Zvezde u velikoj meri zavise od njegovog raspoloženja. Igrač je koji može jednim potezom da napravi razliku, pravi je vođa i nema sumnje, igra crveno-belih sa njim i bez njega nije ista''.







S druge strane, Marin je za najboljeg igrača lige izabrao mladog napadača Čukaričkog Slobodana Tedića, koji bi uskoro trebalo da se preseli u Mančester siti.





''Čukarički ima odlične mlade igrače, ja bih pre svih izdvojio Slobodana Tedića. Napadač po mom ukusu, ima ogroman potencijal, brz je, prodoran i nije slučajno što ga je kupio Mančester siti. Očekujem da će se razviti u vrhunskog fudbalera'', objasnio je Marin.





Inače, Marin je ubedljivo izabran za najboljeg igrača lige sa osam glasova, a njegovi prvi pratioci su Strahinja Pavlović iz Partizana i Nenad Lukić iz TSC-a sa po dva glasa.