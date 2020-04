Kako će izgledati Zvezdin letnji prelazni rok? Terzić potvrdio, Mrkela i Stanković imaju tri želje!

Ovih dana se u medijima pojavila informacija da bi Zvezda u novi napad na Ligu šampiona mogla da krene sa četiri velika pojačanja, Zdravkom Kuzmanovićem, Aleksandrom Prijovićem, banetom Ivanovićem i Mirkom Topićem





Večerašnje gostovanje Zvezdana Terzića na klupskoj televiziji bilo je sjajna prilika da se i od njega čuje koliko u tome ima istine.





On je najpre potvrdio da su neki planovi koji su zimus pravljeni za leto morali da budu promenjeni.







''Razgovarali smo sa Mrkelom, rekao sam mu: 'Mito, to što je planirano u februaru, na leto - nemaš'.



Dali smo mu određen budžet za leto, mnogo teže će se transferisati igrači nego do sada.



Što se tiče ove četvorice, sve su to dobri igrači, Zvezdaši, sa kojima imamo dobar odnos, ali je još uvek rano za medijsku priču.







Pogledi Mrkele i Stankovića su upereni na neku drugu stranu, imamo neka tri igrača koji su u fokusu našeg sportskog sektora, ima razgovora. Planiramo, razmišljamo, ali rano je za imena. Mediji su prerano krenuli oko njih, jer ništa još konkretno nismo radili sa njima'', istakao je Terzić.





Što se tiče odlazaka, ''nogu su povukli'' Van la Para i Žander, ko je sleeći?





''Sa njima smo mnogo ranije to uradili nego što je to objavljeno u medijima. Kanjas nije u prvom planu, ovi ostali stranci, Garsija, Tomane, Boaći... su igrači na koje Stanković računa'', istakao je Terzić.

-