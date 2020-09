Kako Belgijanci vide Partizan? ''Srpska poslastica mogla bi se svideti našim 'Zebrama'''

''Ovo otvaranje Lige Evrope je šlag na torti za Sporting Šarlroa. Ako naše 'Zebre' pokažu istu glad i žeđ kao u domaćem šampionatu, srpska poslastica mogla bi im se svideti ...'', poručuju, između ostalog, u tekstu na sajtu Partizanovog sutrašnjeg rivala.





Svesni su, naravno, kvaliteta ekipe Partizana, jasno im je da ih očekuje težak zadatak, što je istakao i trener Karim Belosin u razgovoru sa novinarima.







''Partizan je tim koji je navikao da igra Evropu, da igra vodeće uloge u svom šampionatu, sa igračima iz inostranstva... Biće to težak dvoboj. Mi ćemo morati da budemo na visokom nivou i pružimo sve kako bismo mogli da pobedimo kod kuće.





Da, postoji pritisak oko kluba, to je dobra stvar i moramo da imamo veze s tim. To nas mora gurnuti, da pokušamo da nadmašimo sebe. Neki su već igrali u Evropi, a za druge je to šegrtovanje. Celim bićem treba da pružimo maksimum i, pre svega, da radimo ono što najbolje umemo, da igramo fudbal.





Ne treba da očekujemo da ćemo dobiti poklone. Sve što možemo imati, moramo ići po to. Moraćemo biti prisutni ovog četvrtka, ne postavljajući previše pitanja, dajući sve da ne bismo zažalili'', zaključio je Belosin.





Nije zaboravio Partizanovog štopera Uroša Vitasa, sa kojim je svojevremeno, pred kraj svoje igračke karijere bio i saigrač u Gentu, a pamti i Lazara Markovića, iz vremena dok je bio u Andrelehtu.





''Igrao sam sa Urošem Vitasom, u Gentu. On je simpatičan, vredan momak, dobro igra sa obe noge. U to vreme smo bili u konkurenciji ... za klupu (smeška se). Ima određene kvalitete i sećam se da je odlično šutirao slobodne udarce. Takođe znam Markovića, koji je prošao kroz Anderleht'', izjavio je Belosin.







Jedan od njegovih aduta u odbrani sutra će biti Dorijan Desoleil.







"Partizan je tim koji je navikao na evropska takmičenja. Imaju iskustva i imaju dobre igrače. Na nama će biti da uradimo ono što je neophodno, kao što to radimo od početka sezone.





Ne vršimo dodatni pritisak na sebe razmišljajući o tome što je ovo utakmica Lige Evrope. Jednostavno morate znati kako se preispitivati i uzeti ovu utakmicu kako treba. To bi moglo učiniti razliku'', izjavio je Desoleil.





Na klupskom sajtu su takođe izdvojili i trio Asano-Suma-Sadik kao igrače koji mogu da naprave razliku na terenu i naglasili:







''Za zapisnik, Partizan ima ni manje ni više nego 27 naslova prvaka (16 šampionata iz Jugoslavije, 3 iz Srbije i Crne Gore i 8 iz Srbije) i 16 pobeda u kupu (9 iz Jugoslavije i 7 iz Srbije)'', podsećaju na sajtu Šarlroe.

-