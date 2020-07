"Poznajemo jako dobro ekipu Radnika, tim pre što smo sa njima igrali poslednji meč u protekloj sezoni. Poštujemo sve što rade, ali spremamo se da krunišemo dobar pripremni period i jedina nagrada za moje igrače može biti samo pobeda", rekao je Damjanović, prenosi klub.



"Svi u ekipi su zdravi, nemamo kadrovskih problema na sreću i spremni smo da pokažemo na startu sezone kakav fudbal može da igra Voždovac", dodao je on.



Fudbaleri Voždovca sutra dočekuju Radnik na početku nove sezone u Super ligi Srbije.



Jovan Nišić započinje svoju treću sezonu medju "zmajevima" i na startu nove sezone poneće i kapitensku traku.



"Odlično smo odradili kompletne letnje pripreme i mislim da možemo biti jako optimistični pred prvo ovosezonsko kolo. Ekipa je evidentno podmladjena, ali je u klubu trenutno grupa izuzetno talentovanih igrača koji mogu da iznesu teret sezone u Super ligi i ostvare najviše domete koje je klub stavio pred nas", rekao je Nišić.



"Tu su i iskusni Gajić, Putinčanin i Stojčev koji znaju kako da pridju mladim igračima i ne sumnjam da će sve to kao celina na terenu dati jedan dominantan Voždovac", naveo je Nišić.



On je istakao i da mu je žao što na tribinama neće biti navijača.



"Ali apelujem na sve da se ponašaju odgovorno kako bismo se što pre svi videli na stadionu", rekao je Nišić.



Utakmica izmedju Voždovaca i Radnika igra sutra od 19.30.