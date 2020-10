Kakav bum na kraju, Partizanu stiže pojačanje iz Engleske!

Ekipa Partizana pronašla je još jednog napadača pred sam kraj prelaznog roka.



Na nekoliko sati pre kraja, engleski novinar Adam Levental koji prati Votford istakao je da će Filip Stuparević, fudbaler ovog tima, preći u redove Partizana na pozajmicu do kraja ove sezone!



Partizan je ostao bez Umara Sadika i Bojana Matića, stigao je francuski napadač Žan Kristof Bajebek, ali je ostalo još jedno upražnjeno mesto i njega bi trebalo do noćas da popuni Filip Stuparević.



Radi se o fudbaleru koji je igrao za Voždovac u kom je stekao iskustvo igranja u Super ligi, a nakon što je dobio poziv iz Premijer lige, nije mogao da odbije Votford.



Stuparević ima ugovor sa Votfordom do 2023. godine.