Kafana u znaku Zvezde u sred Tirane!

FK Crvena zvezda danas gostuje u Tirani, a da li ste znali da baš u ovom albanskom gradu postoji i kafić koji je sav u obeležjima aktuelnog šampiona Srbije?



Vlasnik ovog kafića u Tirani jeste Mileta Dašić, a motivi Crvene zvezde su na svakom koraku.



"Poreklom sam iz Crne Gore, ali me je deda još dok sam bio dete naučio da pričam srpski. U mojoj porodici se uvek pratila srpska muzika i sport, a poznato je da je Jugoslavija imala velike sportske uspehe, kao što to sada čini Srbija", rekao je Mileta.



Inače, njegovi sugrađani nemaju ništa protiv kafića u obeležjima Crvene zvezde.



"Imao sam želju još od malih nogu da otvorim kafić koji će biti pravo zvezdaško mesto za uživanje. Nikada nije bila sporna želja za otvaranje ovakvog objekta i čim sam stekao finansijske uslove to sam i učinio. Svaku posetu Beogradu koristio sam kako bih kupio neki rekvizit Crvene zvezde i polako opremao kafić u koji je uloženo mnogo truda i ljubavi. Drago mi je što imam podršku svojih sugrađana, koji nemaju ništa protiv moje klupske opredeljenosti i neretko posete upravo ovaj kafić", rekao je Mileta.



Pored toga, istakao je i da će navijati za Crvenu zvezdu večeras, a zanimljivo da je rekao da bi to bio slučaj i da njegov rođeni brat igra za Tiranu.