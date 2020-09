Kada nije penal, onda je crveni karton! Nula u Beogradu, moglo je i više!

U drugom kolu Liga nacija, fudbaleri Srbije remizirali su protiv Turske u Beogradu gde nije bilo pogodaka.



Odmah na početku, nešto bolje izdanje "orlova", prvi je zapretio Kostić već u petom minutu kada je unutar kaznenog prostora sa desne strane pogodio spoljni deo mreže.



Usledila je potom inicijativa gostiju koji su odgovorili na drugoj strani, pokušao je Karaman nakon kornera, ali bez uspeha.



Kasnije je sa distance pokušao Tufan kada je Rajković morao da interveniše nogom, da bi nakon toga Turci imali dve ozbiljne prilike da ugroze gol "orlova" nakon greške našeg golmana.



U 27. minutu van terena morao je Lazović kojeg je zamenio Gaćinović, a posle perioda bez većih uzbuđenja, Srbija je mogla i do vođstva.



Igrao se 40. minut kada je Radonjić odlučio da šutira umesto da doda Mitroviću, potom je blokiran i pokušaj Kostića.



Najbolju priliku imao je Mitrović. Sojundžu se okliznuo ispred šesnaesterca i omogućio srpskom napadaču da zatrese mrežu, ali je pokušaj Mitrovića otišao preko prečke.



Odmah na početku poluvremena, peh za Srbiju, kapiten Kolarov zaradio je drugi žuti karton i isključenje u 49. minutu.



Izabranici Ljubiše Tumbakovića su se potom povukli i čekali priliku iz kontre, Milenković je pokušao u 68. minutu kada je njegov šut završio ipak iznad prečke.



Srbija je u finišu susreta i do celog plena, Gaćinović je centrirao, a rezervista Đuričić sa sedam metara nespretno zahvatio loptu glavom, pa promene rezultata do kraja meča nije bilo.