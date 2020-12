Kada će Partizan računati na Nikolića?

Aleksej Nikolić se vratio u Beograd gde će igrati za Partizan makar do kraja ove sezone. On je imao operaciju, sve je prošlo kako treba i Sašo Filipovski će dobiti vredno pojačanje., kaže Aleksej Nikolić za "Sport klub". Kada ga možemo očekivati na terenu? To je jako teško pitanje, svestan je toga i Nikolić koji se polako vraća na teren.rekao je Aleksej Nikolić.