Kada će Čukarički biti kompletan? Evo šta je otkrio novi trener ''Brđana''

Čukarički je ostvario ubedljiv trijumf protiv Mačve (4:0), i bar do okončanja kola i poslednja dva meča Super lige u ponedeljak uveće, biće na trećoj poziciji na tabeli.



Na tom meču Dušan Đorđević je debitovao na mestu šefa stručnog štaba Čukaričkog.





"Ne mislim da smo baš tako lako došli do pobede. Susreli smo se sa organizovanom ekipom, sa kojom smo imali problema do prvog gola, pa čak i posle njega, imali smo ozbiljan pad u igri. U drugom poluvremenu je već naš kvalitet došao do izražaja, na kraju krajeva i veći izbor igrača sa klupe, što je bila naša prednost u ovom meču", rekao je Đorđević, prenosi klub.



U protokolu za meč protiv Mačve, na klupi za rezerve bilo je svega sedam od dozvoljenih 12 igrača.



"Plaćamo ceh velikom broju povređenih igrača. Praktično, u Nišu smo imali sedam-osam igrača van stroja, tamo nam se povredio i Eze krajem prvog poluvremena. Još ranije su odsutni bili Šarić, Endijae, Vidosavljević, Kovač, Docić, Stevanović, Puškarić...", rekao je Đorđević.



"Takođe, omladinci su na dan našeg meča protiv Mačve imali duel protiv Brodarca, nismo ni njih smeli da previše 'isečemo'", dodao je Đorđević.



On je naveo da će Puškarić početi da trenira sa ekipom, a uskoro i Eze, koji je više puta povredio zadnju ložu.



"Bilo bi možda najbolje da ga pustimo da se potpuno oporavi, ali to je procena ljudi u klubu i medicinskog tima. I Kovač bi trebalo uskoro da radi. Stevanović je dobro, njega ćemo malo sačekati, a Docića nešto duže zbog one horor povrede", rekao je Đorđević.



"Jednostavno, kad je postojala solucija da preuzmem ekipu, nisam mogao da kažem - sačekajte da se ovi igrači oporave. Rekao sam - dajte, sa tim se nosim. Na sreću, igrači se vraćaju, neki drugi pokazuju svoje kvalitete", dodao je trener Čukaričkog.

Đorđević je naveo da su on i sada već bivši šef struke Aleksandar Veselinović "negde fudbalski slični, ali i različiti".



"Tačnije, odnos je različit, tako da moj odnos sa ekipom ne može da bude isti kao nekog drugog trenera. Naravno da je bilo dobrih stvari, ne treba biti mnogo pametan da se to zaključi, ne treba to ni kriti, niti bih mogao da bilo šta drugo kažem. Naravno da ću imati neke svoje stvari, u vidu direktnije igre, zahteva da veći broj igrača bude opasan po gol, da napadaju prostor...", rekao je on.



"Mi smo to i radili, ali kad napadački deo tima ima sve faze igre, kad su igrači kompletni, kad imaju i dribling i asistenciju i gol, moguće je da se napravi i korak više. Ali, podrazumevaju se i njihovi defanzivni zadaci", rekao je Đorđević.



Naredni meč, u okviru desetog kola Super lige, Čukarički će odigrati u subotu kada će gostovati Spartaku.