Kad igraju Vojvodina i Partizan ''varnice'' su normalne?

Partizan i Vojvodina će u sredu igrati finale Kupa Srbije u fudbalu.





"Ne volim da pre utakmice pričam o tome ko je bolji, ko je favorit. Jedino merilo je da se izađe na teren i pokaže ko je bolji. Ovo su dve najbolje ekipe koje su se borile za trofej i svesni smo koliko nam znači Kup, i nama i Vojvodini", rekao je Ostojić na zajedničkoj konferenciji za novinare dva kluba.



Dve ekipe su se nedavno sastale u prvenstvu, a Vojvodina je pobedila na stadionu Partizana.



Utakmica je bila puna tenzija, a posle nje je usledio sukob na terenu.



Ostojić nije bio u timu, ali je kazao da je gledao sa tribina.



"Kada je ispala frka, nisam video šta se desilo. To je pokazatelj kolika je želja da se pobede Partizan ili Vojvodina. Biće dobra utakmica, sigurno, a pobediće bolji", kazao je Ostojić.



On je ocenio da Vojvodina ima mnogo dobrih igrača.



"Vojvodina ima mnogo dobrih igrača, Drinčić, Čović, Bojić... Da ne nabrajam. Ozbiljna su ekipa, to su pokazali u prethodnom kolu. Spoj su mladosti i iskustva", rekao je štoper crno-belih.



Ostojić je istakao da se nada da će navijači Partizana doći u velikom broju na finale u Nišu i da očekuje punu podršku.



Nikola Drinčić je rekao da želi da podigne trofej.



"Voleo bih da moj tim pobedi i da podignemo trofej. Za nas je svaka utakmica bitna, pogotovo kada igrate protiv tako velikog protivnika. Svaka pobeda se piše", rekao je Drinčić.

On je naveo da je sasvim normalno to što se dešavalo na terenu u poslednjoj utakmici Partizana i Vojvodine.



"Igramo čvrst fudbal, kao i Partizan, i mislim da je sasvim normalno to što se dešavalo na terenu. Varnice posle utakmice... Postoji neki rivalitet, i to je na neki način normalno", kazao je fudbaler novosadskog kluba.



Nekadašnji vezni igrač Partizana, a sada Vojvodine je istakao želju za trofejom.



"Gde god sam igrao, uvek sam davao 100 odsto. Tako će biti i sada. Iskreno više volim da podignem pehar, nego da Partizan pobedi, što je i normalno", rekao je Drinčić.



Finale Kupa Srbije igraće se u sredu od 19.00 na stadionu Čair u Nišu.