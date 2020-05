Kad će se nastaviti Superliga? Savo opominje, nema šanse pre ovog roka!

Fudbaleri Partizana sutra počinju pripreme u ''Zemunelu'' za nastavak sezone, a u razgovoru za Jutarnji program TV Prva, trener crno-belih Savo Milošević objasnio je kako će to zapravo izgledati u ovim novonastalim okolnostima.







''Imamo jasno definisane uslove od Ministarstva. Držaćemo se plana u narednih sedam dana, a ako se bude ukinulo vanredno stanje u narednih sedam dana, to će dodatno promeniti situaciju.







Treniraće se u grupama od po devet igrača maksimalno, držaće distancu od dva metra i neće biti fudbalske igre i duela, to je onošto se zahteva u ovim uslovima. Imamo definisane uslove oko dezinfekcije prostora gde će igrači dolaziti i boraviti.







Nećemo organizovati ručkove i sastanke u sportskom centru, neće biti zadržavanja. Informacije će verovatno dolaziti iz dana u dan, tokom sledeće nedelje, pa ćemo se prema tome dalje odrediti", istakao je Milošević.



Ono što ga sada najviše brine, jeste da se ne uđe previše brzo u nastavak takmičenja.



"Ovih prvih pet-šest dana to neće biti problem. Igrači su već mesec i po dana van takmičarskog ritma i ta prva nedelja svakako ne bi ni mogla da bude nešto spektakularno teška.







Više će to biti treninzi testiranja, da vidimo u kakvom stanju su igrači.







Problem je kada će biti nastavljeno takmičenje. Period koji je iza nas je ostavio velike posledice na igrače. Bojim se da ako brzo uđemo u takmičenje, možemo da imamo velikih problema sa povredama.







Mnogo je bitnije sada kakve odluke ćemo doneti kada je u pitanju početak bilo kakvog zvaničnog takmičenja u Srbiji. To je nešto što je jako bitno. Period pripreme igrača je najveći problem'', istakao je Milošević.

-

-

S tim u vezi, Milošević je izneo i svoj stav kada bi najranije moglo da se počne sa zvaničnim utakmicama.



"Ja mogu samo da govorim u lično ime i sa stanovišta struke. Period koji je neophodan da bi se igrači spremili i zaštitili je četiri nedelje minimum, da bi se razmišljalo o takmičenju. Mislim da sve pre toga nije realno, ali vidite da su i u Evropi različiti slučajevi od države do države.







U velikoj meri sve zavisi od Vlada tih država, pa će tako biti i kod nas. sa aspekta struke nije realno da u narednih mesec dana igramo neko takmičenje", naglasio je šef struke Partizana.





Njegovi igrači su trenirali u kućnim uslovima u proteklih mesec i po, ali on smatra da je to tek 10 do 20 posto od onoga što će im biti potrebno kako bi spremno uši u takmičarski ritam.



A kako će nam se svima život promeniti posle ove pandemije, iz Miloševićevog ugla?



''Verujem da će se fudbal brzo vratiti u normalu, ali neće ići toliko brzo pošto je potrebno nekoliko sedmica za pripremu ekipe, pa mesec ili dva da se uđe u takmičarski ritam. U početku nećemo gledati fudbal kao pre pandemije.







Što se tiče virusa na globalnom i na našem nivou, nisam stručnjak, ne bih se usudio da komentarišem takve stvari, ali koliko sam ga se plašio zbog svih sugrađana, kao i onih koji su preminuli, toliko sam strahovao od ekonomskih posledica koje će ostaviti na državu, Evropu i svet.







Praktično sve stoji tri meseca, ostaviće žestoke posledice na ekonomije svih država, pa i naše. Moramo da budemo spremni. S druge strane, možda nije ni loše da se sve ovo desilo, da se malo resetujemo u glavama, da vidimo kako izgleda izaći u park, vikendom ručati da decom i prijeteljima. Jer, svušie je život išao brzo", objašnjava Milošević.

-

-

Na kraju je poručio da seuželeo radasa igračima i da jedva čeka početak sutrašnjeg treninga.





"Nedostajao mi je rad sa ekipom, išlo nam je dosta dobro, pronašao sam se u trenerskom poslu, jedva čekam da u ponedeljak krenemo ponovo. Nedostajao mi je i poneki izlazak u restoran i kafanu, to je identitet ljudi sa ovih prosotra, pa i moj. Tek sad, kad ne možemo da ih upražnjavamo, vidimo koliko su nam te stvari važne", zaključio je Milošević.