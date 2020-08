Juve trasirao Zvezdin put ka LŠ, i neće biti lak! Tu je sve što treba da znate!

Eliminacijom Juventusa iz osmine finala Lige šampiona, i zvanično je poznat put Crvene zvezde ka Ligi šampiona. Srpski šampion će zbog poraza Ronalda i drugova morati da startuje već od prvog kola kvalifikacija i to za 10 dana!



Žreb je u nedelju, 9. avgusta u 12.00, Zvezda je povlašćena, a potencijalni rivali su:



Fola Eš (Luksemburg), Jurgorden (Švedska), Linfild (Severna Irska), Budućnost (Crna Gora), Flora (Estonija), Dinamo Brest (Belorusija), Riga (Letonija), Konas Ki (Vels), Klaksvik (Farska Ostrva), Europa (Gibraltar), Celje (Slovenija), Ararat (Jermenija), KuPS (Finska), Rejkjavik (Island), Tirana (Albanija), Sileks (S. Makedonija) i Florijana (Malta).



Jasno je da su to timovi po kvalitetu ispod Zvezde, ali ne treba zaboraviti da se igra jedna utakmica i da upravo žreb određuje domaćinstvo.



Treba dodati i to da postoji mogućnost da se domaćinstvo pomeri na neutralni teren, ukoliko Zvezda dobije rivala u čiju zemlju nije dozvoljen ulazak iz Srbije. UEFA je odredila da zemlje u kojoj bi onda moglo da se igra budu - Poljska, Kipar, Mađarska ili Grčka.



Ukoliko prođe prvo kolo, Zvezda će ostati nosilac, a tada su potencijalni rivali:



Midtjiland (Danska), Šerif (Moldavija), Kluž (Rumunija), Ferencvaroš (Mađarska), Dandalk (Irska), Slovan (Slovačka), Suduva (Lizvanija), Omonija (Kpar), Dinamo Tbilisi (Gruzija) i Sarajevo (BiH).



Status povlašćenih u trećem kolu zavisiće od toga da li će ispasti timovi kao što su - Seltik, Dinamo, Astana, Ludogorec ili Jang Bojs.



Mečevi prvog kola na programu su 18. i 19. avgusta, žreb je sutra u podne, tako da - kreće Zvezdina trka za Ligu šampiona.





Raspored neće biti lak, Zvezda u nedelju gostuje Mačvi, potom dočekuje Spartak 15. avgusta, onda ide meč kvalifikacija i 22. gostuje Proleteru - od nedelje do nedelje, za 14 dana, tim Dejana Stankovića odigraće četiri utakmice.