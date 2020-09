Juče "orlovi", danas "orlići", ali na mnogo bitnijem zadatku!

Mlada reprezentacija Srbije danas u Jelgavi nastavlja kvalifikacije za Evropsko prvenstvo utakmicom sedmog kola.



Rival je poslednjeplasirana ekipa grupe 5 Letonija protiv koje su "orlići" veliki favoriti bez obzira na pritisak.



Izabranici Ilije Stolice imaju imperativ pobede pošto se nakon šest odigranih kola nalaze na četvrtom mestu sa sedam bodova, dok svi ostali rivali osim teško dostižne Rusije na prvom mestu imaju po utakmicu manje.



Srbija je oslabljena neigranjem brojnih igrača koji bi sasvim sigurno pronašli svoje mesto u prvih 11 poput Tedića, Markovića, Pavlovića, Vlahovića, Stevanovića, ali to ne sme biti opravdanje za eventualni kiks protiv "fenjeraša".



Do kraja kvalifikacija, "orlići" će ugostiti Poljsku i Bugarsku koji su direktni konkurenti za drugo mesto koje bi moglo da odvede Srbiju i direktno do Evropskog prvenstva, u slučaju da bude među pet najboljih drugoplasiranih u kvalifikacijama.



Susret u Letoniji počinje od 16 časova.