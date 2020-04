Jovančić o kućnim treninzima i karantinu, ima snažnu poruku za sve nas!

Vezista Crvene zvezde Dušan Jovančić, kao i ostali saigrači, vreme provodi u svom domu vredno trenirajući, kao i družeći se sa svojim najbližima.



"Svako jutro dobijamo program koji treba da ispunimo toga dana. U početku, kada je tek počela izolacija, ljudi iz kluba su nam dostavili neophodne rekvizite koji su nam nedostajali kako bismo odradili svaki mogući trening kod kuće. Tu mislim na bickle, trake za trčanje, kao i one najosnovnije stvari za trening. Imamo sve uslove da koliko-toliko održavamo našu spremu dok pandemija ne prođe, a iskreno bih voleo da to bude veoma brzo kako bi se što pre vratili fudbalu", naglasio je Jovančić u intervjuu za klupski sajt.



Vezista je istakao da kućni treninzi ne mogu da se porede sa onim pravim fudbalskim radom na terenu.



"Ogromna je razlika to što nismo zajedno. Mi smo pre svega jedan tim, koji je sa stručnim štabom provodio sate u zajedničkim aktivnostima u proteklom periodu. Sada je svako kod svoje kuće, maksimalno smo disciplinovani i poštujemo mere predostrožnosti. Što se tiče treninga, ovi 'kućni' ne mogu da se porede sa pravim, fudbalskim, treningom, ali u ovoj situaciji to je nešto što najbolje možemo da uradimo."



Fudbaleri i stručni štab Zvezde su svojim donacijama pomogli zdravstvenom sistemu Srbije.



"Veoma je bitno da svako ko ima mogućnost pomogne, nije važan način i visina novca, već sam čin da se pomogne ljudima u nevolji. Svedoci smo svakoga dana da je ceo svet u teškoj situaciji, pa i mi u Srbiji. Među igračima se 'stvorila' ta ideja da bi bilo lepo da nešto učinimo, i eto uspeli smo u tome. Nadam se da će ti brzi testovi pomoći našem zdravstvu, kao i da će se ostali, koji naravno imaju mogućnost, uključiti u akciju", kazao je Jovančić koji je otkrio kako izgleda njegov dan u karantinu.



"Najviše smo vremena, do sada, proveli van svog doma. Ovo je takav period kada možemo da budemo sa porodicom i da se svi zajedno družimo. U principu, moj dan izgleda tako što odradim trening, pogledam po neki film ili seriju i tako prolaze dani. Nemam neki ritual, sem svakodnevnog treninga, ali imam vremena za sve ostalo. Nadam se da će sve ubrzo doći na staro, kako bi se i fudbal i žiivot vratio na normalne staze. Zbog toga, ostanite u svojim domovima, slušajte savete lekara i budite socijalno odgovorni", apelovao je Dušan Jovančić.