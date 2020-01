Još traje Zvezdino ćutanje o odlasku Marina, ali zato se on oglasio!

View this post on Instagram

Proveo sam godinu ipo dana u klubu koji volim od rodjenja. Godinu ipo predivnih dana. Igrao sam, pobedjivao, osvajao trofeje, usrecio i sebe i nase navijace. Ispunio sam sve svoje decacke snove. Sada je doslo vreme za rastanak. Doslo je vreme za nove izazove. Zelim da se zahvalim navijacima Crvene zvezde, svojim saigracima, trenerima, rukovodstvu kluba, ljudima koji su mi omogucili da ispunim zelju i decacki san da igram za svoj voljeni klub. Nadam se da sam ispunio ocekivanja navijaca i svih ljudi u klubu. Zvezda je u poslednje vreme postigla velike uspehe igranjem u evropskim takmicenjima i osvajanjem titula u domacem prvenstvu. Nadam se da ce i u buducnosti nastaviti putem uspeha i vratiti se na mesto u Evropi koje joj pripada,a to je konstantno igranje u evropskim takmicenjima prije svega. Doslo je vreme za neke nove, mladje igrace da pronose slavu velikog kluba. Zelim Zvezdi osvajanje titule u domacem prvenstvu i naravno kvalifikaciju u neko od evropskih takmicenja. Pozeleo bih celoj Zvezdaskoj porodici srecne bozicne praznike uz pozdrav Hristos se rodi 🙏🏼❤