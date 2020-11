Jokićeva analiza - Šta je ''lopta iznenađenja'' i ''lagani kontakt da se prevari sudija''?

Pred kraj večerašnje emisije ''Kao nekada'' koju TV Arena Sport realizuje u saradnji sa AdmiralBet -om, nekadašnji sudija Zdravko Jokić ponovo je analizirao sporne situacije sa odigranih prvenstvenih mečeva.





Najpre meč Metalac - Vojvodina (3:3) i nedosuđen penal za Vojvodinu, kada je pao Mrkaić. Za sudiju Simovića to je bilo - simuliranje.





''Ova ruka, ovo je lagani kontakt... igrač koristi lagani kontakt da bi prevario sudiju. Uvek je opravdano simuliranje kazniti žutim kartonom, bez obzira da li je u kaznenom prostoru'', objasnio je Jokić.





Zatim nedosuđen penal za Metalac, kada je lopta pogodila u ruku Bralića, a posle pokušaja Prestiža da izvede ''makazice''.





''Igrač je tako blizu da ne može pomeriti ruku, ali možda je on štitio sebe od ovih makazica. To je lopta iznenađenja za njega, on ne može ni da hoće ovu ruku da skloni. Ovo nije kazneni udarac'', istakao je Jokić.









Asanov gol, da li je bilo ofsajda?







''Brza akcija, fenomenalna odluka Milovana Ristića''. Dakle, sve je regularno, nema ofsajda.





Na kraju penal za Spartak u 90. minutu, prekršaj Lutovca.







''Udaranje igrača s leđa, sudija se našao na pravom mestu. Bio je penal'', zaključio je Jokić.

