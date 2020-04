Jevtović govorio o karijeri, možda se i vrati!

Srpski fudbaler Milan Jevtović se javio novinarima u Turskoj i u Francuskoj, a govorio je o svojoj karijeri koja je izuzetno interesantna.



Prvo se prisetio fantastične sezone u Borcu iz Čačka nakon čega je lansiran u etar, svi su saznali ko je Milan Jevtović.



"U Borcu smo te godine napravili neverovatne rezultate! Sve zasluge za to ima gospodin Nenad Lalatović! Sve je uklopio na najbolji mogući način! Doveo je nekoliko kvalitetnih igrača i sa njegovom enegrijom, znanjem, htenjem, voljom za uspehom sve je bilo lakše... Preneo je to sve na nas! Glad za pobedom! Govorio nam je da damo svoj maksimum da pokušamo što je do nas da napravimo što bolje rezultate. Išli smo korak po korak i ostvarili smo najbolje rezultate u istoriji kluba, završili smo na polusezoni kao drugoplasirani. Pogledajte taj tim koji je igrao, svi su posle te sezone napravili dobre transfere, bukvalno svi igrači. Odlaskom Lalatovića došao je gospodin Milorad Kosanović, nastavio je gde je stao trener Lalatović. Izvukli smo Zvezdu u kupu, kao što znate, malo je specificno to takmičenje. Tako se i desilo. Izašli smo na Marakanu bez straha, sa željom da pokažemo da nije slučajnost u prvenstvu kakve smo rezultate ostvarili. Zvezda je izašla visoko, a mi smo na kontra-napade iskoristili svoje skoro sve šanse, a moglo je i ubedljivije da bude. Tako da smo ostvarili neverovatan rezultat. I plus tada je Zvezda bila u velikom broju utakmica bez poraza pa smo, i to da kažem, prekinuli. Eto, to je ta sezona za istoriju Borca iz Čačka", rekao je Jevtović.



Nakon toga je uspeo da se probije u Norveškoj.



"Odlazak prvo u Bodo Glimt, tu sam napravio dobar iskorak posle Borca iz Čačka. Manji klub u Norveškoj. Tamo sam bio osam meseci, i nije bilo loše. Tu su me kontaktirali ljudi iz Antalije, a i imao sam ponudu iz Rozenborga. Odlučio sam uz moje menadžere Ivana i Milana Dudića da napravimo korak dalje, da idemo u Tursku! Tamo je liga jača i kvalitetnija. Otišao sam u Antaliju i kada sam stigao bilo je sve u redu! Ali posle mesec dana imali smo loše rezultate i klub je odlučio da promeni trenera. Tu se moja situacija malo promenila, nisam dobijao mnogo minutaže i rešio sam na polusezoni da idem gde ću da igram, a to je bio Rozenborg. Tamo sam imao najbolju sezonu u karijeri! Odigrao sam skoro sve utakmice. Osvojio sam titulu i Super kup! Pobedili smo Ajaks dva puta za sedam dana i tako se plasirali u Ligu Evrope.. Igrao sam i Ligu Evrope. Zaista neverovatna sezona za mene! Veliko iskustvo. I na kraju kada sam odlazio posle dodele pehara šampiona ceo stadion me je pozdravio i skandirao “Milan, Milan” jer su znali da odlazim! Kažem, neverovatan osećaj i uvek će mi biti u srcu", rekao je on.



Povratak u Antaliju je bio pun pogodak.



"Vraćam se u Antaliju i tamo je potpuno druga priča! Gazda ili predsednik kluba gospodin Ali Şafak Öztürk nije bio više tu. Došao je novi predsednik i ništa nije bilo isto! Bila je teška situacija za opstanak u ligi, nije bilo novca po 6 meseci. Tako da smo uspeli, kod trenera Hamza Hamzaoğlua sam dobio ogromno poverenje i izborili smo opstanak što je bilo u toj situaciji bilo baš teško. Ali, pre svega veliko iskustvo sa saigračima kao što su Samjuel Eto, Johan Đuru, Jekta Kurtuluš, Žan Makun i mnogi drugi", kaže on.









Od tada ga je želela i Crvena zvezda, o čemu smo vam više puta pisali. Ipak, nije odmah došlo do dogovora.



"Bilo je i kontakta sa Zvezdom i 2017-2018 ali nisu se poklopile stvari. I opet da napomenem menadžere Ivana i Milana Dudića koji su sa mnom iz kadeta zajedno i vodili su me pravim putem. I oni kao bivsi igraci Zvezde i sada navijači, došli smo do Crvene Zvezde! Posle pola godine sve je doslo na svoje! Ostvario mi se san da potpišem za Zvezdu, da zaigram i na debiju na Marakani postignem gol, i da se radujem na severu kao igrač... Delije su nešto što nema niko! Najbolji navijači na svetu za mene! Ostvarili smo te sezone dobre rezultate kao što znate. Osvojio sam titulu što je bio i san! I to je nešto posebno! Ušli smo u Ligu šampiona, pa sledeće sezone opet Liga šampiona.. Oni penali u Kopenhagenu se nikada neće zaboraviti! Jedno od zanimljivijih utakmica u istoriji. Kada sam promašio penal, bio je najgori osećaj koji postoji. Srećom i hvala Bogu sto smo prošli dalje i tako opet kasnije ušli u ligu šampiona. Ostaje mi žal što nisam bar debitovao u Ligi šampiona, ali to je fudbal i život. Odlučio sam posle te polusezone u kojoj nisam puno igrao da potražim klub gde ću više da igram. I eto me u Apoelu sa Kipra! U najboljem klubu na Kipru, sa najviše titula, sa najvećom istorijom! Apoel ima 7 u nizu titula pa se borimo i za 8. Došao sam u klub na poziv trenera Kåre Ingebrigtsena, koji mi je bio u Rozenborgu i sa kojim sam imao odličan odnos! Posle kraćeg vremena otišao je trener. Došao je novi i nastavili smo trku za Anortozisom i Omonijom. Videćemo kako će se situacija odvijati zbog ovog virusa, trenutno sam zadovoljan situacijom ovde. Krajem maja mi ističe pozajmica, Apoel ima klauzulu da me kupi, pa videćemo šta će se desiti. Možda se i vratim u crveno-bele", rekao je on.



Formu održava svakodnevno, a ističe bez koga nije mogao da zamisli svoju karijeru.



"Održavam formu tako sto vežbam svaki dan po 2-3 sata nekog treninga, istezanja, voznje bicikla... Moram da napomenem da mi je porodica sve! Da su mi oni najveći oslonac, najveća podrška! Bez njih ne bih ostvario ovo što sam danas! Oni su ti koji mi daju najveću motivaciju i želju za uspehom", završio je on.