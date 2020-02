Javor protiv tradicije u Kruševcu: "Napredak će biti iznenađenje!"

"Napredak je ekipa koja je zaslužila bolji plasman u jesenjem delu sezone. Igra je bila bolja od rezultata. Ne smemo zaboraviti i to da su oni savladali Partizan na gostujućem terenu i to u trenucima kada su oni bili možda i u najboljoj formi", rekao je Bondžulić, prenosi klub.



"Bez obzira na to što su i oni ostali bez tri igrača i promenili tim, odradili su dobar prelazni rok i doveli dobra pojačanja. Siguran sam da će biti iznenađenje za veliki broj ekipa u nastavku sezone", dodao je Bondžulić.



Fudbaleri Javora sutra gostuju Napretku, u prvom kolu prolećnog dela Superlige Srbije.



Javor je nakon 20 odigranih kola 12. na tabeli Superlige sa 20 bodova, dok je Napredak deseti sa četiri boda više.



"Ne znam koliko je tradicija bitna, ali treba pomenuti da Javor nije slavio u Kruševcu, koliko znam, gotovo 15 godina. Ova ekipa ima priliku da sruši jednu jako neugodnu tradiciju i mislim da za to imamo kvalitet... Nadam se da ćemo uspeti da iskoristimo sve mane koje ekipa Napretka ima i osujetimo sve njihove vrline", dodao je trener Javora.



Protivnika je dobro skenirala i ekipa Napretka, po rečima trenera tog kluba Ivana Stefanovića.



"Dobro smo se spremili i jedva čekamo nastavak prvenstva. Javor je čvrsta, dobra ekipa, koja tradicionalno vrši selekciju visokih igrača i gaji igru iz prekida. Mi smo ih skenirali, videli mane i prednosti, igračima predočili sve", rekao je Stefanović.



Utakmica Napredak - Javor igra se sutra od 16 časova na stadionu Mladost u Kruševcu.