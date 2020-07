Javor doveo četvoricu, među njima i mladi reprezentativac Gane!

Ekipa Javor Matisa gradi ekipu za narednu sezonu, a do sada su stigla četiri nova pojačanja.



Prvi je Vladimir Otašević, on je stigao još pre desetak dana, iskusni štoper će dosta pomoći ekipi Igora Bondžulića da naredne sezone postigne uspeh.



Za njim je stigao i levi bek Nikola Tričković koji je nastupao za Mladost iz Lučana i bio je član mlade reprezentacije Srbije (potpisao trogodišnji ugovor), a onda još jedan defanzivac, Marko Jevtić (takođe potpisao na tri godine), 24-godišnji štoper koji može da igra i kao defanzivni vezni i koji je do sada igrao jedino za Mačvu.



Za kraj ove vesti, verovatno ne i za kraj prelaznog roka, stigao je danas i Ibrahim Tanko koji je nastupao za Mladost iz Lučana, pre toga i za mlađe kategorije Crvene zvezde.



Ovaj mladi napadač koji je i mladi reprezentativac Gane je rođen 1999. godine i potpisao je trogodišnji ugovor.