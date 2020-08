Javili se iz Super lige, podneće disciplinske prijave protiv svih koji su se žalili na suđenje!

Кomesar za takmičenje u Zajednici superligaša Aleksandar Pivić apelovao je danas na najtrofejnije srpske klubove da "smire strasti" i poštuju etiku i integritet domaćeg šampionata i istakao da će "svaka eventualna greška biti na vreme i na pravi način sankcionisana".







"Sezona je tek počela i umesto da se bavimo pozitivnim stvarima u našem fudbalu koji već godinama ide uzlaznom putanjom, mi smo u situaciji da komentarišemo saopštenja naših najvećih klubova kojima se takmičenje već od prvog kola stavlja pod dodatni pritisak", rekao je Pivić.



"Nisam video da je bilo koji medij objavio informaciju da su pre početka meča TSC - Vojvodina uručeni trofeji 'Slobodan Santrač' najboljim strelcima prvenstva, a to je čin koji čuva sećanje na jednog od najvećih golgetera u istoriji srpskog fudbala. Nije dobro kada negativne pojave dobijaju prioritet u štampi i na portalima i to samo može da šteti atmosferi u domaćem fudbalu", dodao je on.



Pivić se oglasio povodom bure koja se podigla već posle prvog kola Super lige Srbije, izazvane saopštenjima Crvene zvezde i Partizana, na koja se nadovezao zahtev Vojvodine za izuzećem sudije Novaka Simovića.



"Кonstantno traženje krivaca u nekim drugim redovima nije dobar model za jačanje našeg takmičenja. Neozbiljno je da Vojvodina traži izuzeće Novaka Simovića, internacionalca za koga stižu pohvale iz inostranstva i koji je odsudio tri 'večita' derbija na najvišem nivou. Svima bi trebalo da bude cilj da se Super liga Srbije podigne na jedan viši nivo i da izazove još veće interesovanje publike", rekao je on.



"Uvrede na račun sportskih protivnika i konstantne optužbe na račun naših najboljih sudija, gde se čak insistira i na njihovom izuzeću, bacaju senku na takmičenje, a mene kao kao jednog od rukovodilaca u Zajednici superligaša primoravaju da podnosim disciplinske prijave", dodao je Pivić.



Pivić je rekao i da se u ovim napadima na sudije krije i alibi klubova za eventualni neuspeh na terenu. Dodao je da "u ovom teškom momentu, punom nepredvidjenih izazova" ima donekle razumevanja i da može da shvati da se u najvećim klubovima neuspeh ne prašta, ali je pozvao na više tolerancije.



"Opšta preporuka je da svako treba da se bavi svojim poslom, a ja vas uveravam da će svaka eventualna greška od strane organa takmičenja, delegata ili nekog sudije, biti na vreme i na pravi način sankcionisana. Ako mi u startu stvorimo takvu klimu da svaki kiks Zvezde, Partizana ili Vojvodine, obavezno izazove toliku prašinu u javnosti, nećemo doprineti napretku i popularnosti našeg klupskog fudbala", zaključio je on.