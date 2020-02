Javili se iz Partizana, proces nastavlja da teče!

Fudbalski klub Partizan se oglasio i to preko Vladimira Vuletića koji je na svom Tviter nalogu objasnio Rešenje koje je stiglo u FK Crvena zvezda.



"FKP je, svestan odgovarajućih procesnih nedoumica u vezi sa nadleznošću suda, otposlao tužbe Upravnom i Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Odbacivanjem (a ne odbijanjem!) tužbe od strane US, ovaj se sud očigledno oglasio nenadležnim. Proces pred Prvim osnovnim sudom nastavlja da teče.



Ne može se, medjutim, u državi u kojoj se protiv jednog Alfa doktora ne postupa po podignutoj optužnici, u kojoj se jednom klubu oprašta 17 mil. € bankarskog duga a postrojava mu se Garda VS, očekivati drugačije postupanje odavno zgaženih pravosudnih organa.



Isti čovek, Dragan Milošević, istovremeno predsednik NO FKCZV i postupajući sudija u stečajnom postupku Agro banke, sada i sudija Apelacionog suda, autor zahteva FKCZV za priznanjem ove nepostojeće titule, koji je kao i član Komisije za pravna pitanja odlučivao u svom zahtevu.



FKP od svoje pravne bitke neće odustati čak ni po cenu obraćanja Ustavnom sudu Republike Srbije a, ukoliko ustreba, i medjunarodnim relevantnim institucijama.

Dum spiro, spero. Dok živim, nadam se.

Mrak je pred zoru najgušći.

Pred zoru se mrzne.", pisao je Vladimir Vuletić na svom Tviter nalogu danas.